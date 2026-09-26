Оверсайз остался в прошлом: Лисовец ответил, что будет в моде осенью 2026 — зимой 2027

Приталенный, элегантный пиджак и джинсы из 2000-х — это самый простой, понятный и наиболее актуальный сегодня образ. В сочетании с поло, рубашкой, галстуком и туфлями, а не с кроссовками, это выглядит максимально модно. Об этом Life.ru рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

Сегодня в моде преобладает элегантность. Поэтому, если вы выбираете джинсы, их стоит заправлять в сапоги с острыми носами, обязательно на каблучке и в сочетании с пиджаком. Сегодня всё становится более люксовым, ухоженным и приталенным. Мы снова носим и узкие джинсы, и приталенные пальто — не слишком обтягивающие, но уже более силуэтные. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец

В тренде кожа, замша, бархат и кружево — всё это можно и нужно миксовать между собой. Стоит обратить внимание на интересные очки, которые не обязательно должны идеально подходить под ваш образ, а могут выступать как отдельный, самостоятельный аксессуар.

Особое внимание уделяем сумкам: средним или небольшим, выполненным из кожи, замши, с пряжками или цветочным принтом.

«Стиль из 2000-х — это тоже супертренд, где приветствуется лёгкая сексуальность: мини-юбки, колготки и шёлковые ткани. Это, пожалуй, основное, на что стоит обратить внимание в текущем сезоне и до конца зимы», — отмечает эксперт.

Пуховики актуальны, только если они маленькие и надеваются под пальто для тепла. Образ огромного пуховика остался в прошлом, и сегодня это антитренд. Поэтому всё чрезмерно объёмное — включая пальто, пуховики и плащи оверсайз, а также совсем громоздкие подплечники и большие плечи — уходит на второй план.

При этом силуэт должен стать более оформленным: не совсем облегающим, но уже и не в виде бесформенного шифоньера. Вещи теперь стоит выбирать примерно на два размера меньше, чем раньше. Это ещё не совсем slim, хотя тренд на 2000-е возвращается, но уже и не суперогромный оверсайз. Всё это осталось в прошлом.

Ранее Life.ru писал, что культовое сочетание «джинсы и нарядный топ», которое было одним из главных образов для вечеринок в начале 2000-х, снова набирает популярность у поколения Z. Сильнее всего интерес вырос к расклёшенным (bootcut) джинсам — моделям, слегка расширяющимся от колена. Спрос на них за год подскочил на 238%, а на блузы с принтами — на 146%.