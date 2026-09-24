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Опубликовано 24 сентября, 10:15

Зумеры вернули главный образ нулевых: Спрос на джинсы клёш взлетел на 238%

Джинсы и нарядный топ из нулевых снова стали трендом у зумеров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Культовое сочетание «джинсы и нарядный топ», которое было одним из главных образов для вечеринок в начале 2000-х, снова набирает популярность у поколения Z. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные платформы перепродажи винтажной одежды Fleek.

Сильнее всего интерес вырос к расклёшенным (bootcut) джинсам — моделям, слегка расширяющимся от колена. Спрос на них за год подскочил на 238%, а на блузы с принтами — на 146%.

Возвращение коснулось не только отдельных вещей, но и целых брендов, ассоциирующихся с эпохой Y2K. По данным Fleek, число поисковых запросов по American Eagle выросло на 1588%, Hollister — на 1172%, Aéropostale — на 1150%, Bebe — на 1106%, а Abercrombie — на 899%.

Одновременно покупатели стали меньше интересоваться частью привычной расслабленной одежды. Спрос на худи снизился на 50%, на свитшоты с круглым воротом — на 41%, а на спортивные куртки — примерно на треть.

Особенно заметен интерес к эстетике нулевых среди молодых продавцов винтажа. Почти половина реселлеров на Fleek специализируется на Y2K и вещах начала 2000-х, а среди продавцов в возрасте от 18 до 25 лет их доля достигает 60%.

Голый зад за сотни тысяч: Vetements заменил половину джинсов прозрачным пластиком
Голый зад за сотни тысяч: Vetements заменил половину джинсов прозрачным пластиком

Ранее стилисты объяснили возвращение узких джинсов и эстетики 2000-х. По их словам, после долгого господства оверсайза дизайнеры вновь начали выводить на подиумы более приталенные силуэты, однако скинни подходят далеко не всем.

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Юрий Лысенко
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