Голый зад за сотни тысяч: Vetements заменил половину джинсов прозрачным пластиком

Швейцарский бренд Vetements выпустил джинсы, у которых вся задняя часть от пояса до низа штанин сделана прозрачной. Необычная модель появилась в продаже у крупного люксового ретейлера SSENSE.

Модель получила название Blue & Transparent Back O-Leg Jeans. Спереди она выглядит как классические голубые джинсы с пятью карманами, ширинкой и контрастной строчкой, однако сзади деним заменили прозрачными вставками.

Причём речь идёт не просто о небольшом окошке на ягодицах. Прозрачной сделали практически всю заднюю половину брюк, поэтому через неё видны нижнее бельё и ноги владельца.

Основная часть модели выполнена из хлопка, а прозрачная — из полиуретана. Джинсы произведены в Италии.

Стоимость зависит от страны продажи. На немецкой версии SSENSE модель оценена в €1250, в британской — в £1270, а на американской площадке — в $1665. В пересчёте по текущему курсу минимальная из найденных цен составляет около 120 тысяч рублей без учёта возможных дополнительных расходов.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной модной новинке: калифорнийская компания выпустила джинсы со специальным внутренним карманом для мужского достоинства. Производитель уверял, что встроенная конструкция делает посадку удобнее и визуально подчёркивает силуэт, а стоила такая модель 148 долларов, то есть более 11 тысяч рублей.