Пуш-ап для мужчин: Джинсы за 11 тысяч рублей обещают подчеркнуть всё самое важное

Калифорнийская компания представила джинсы со специальным внутренним карманом для мужского достоинства. Встроенный мешочек приподнимает его, обеспечивает более удобную посадку и визуально подчёркивает силуэт.

Производитель уверяет, что такая конструкция не только добавляет комфорта, но и делает достоинство владельца заметнее для окружающих. Стоит необычная модель 148 долларов — более 11 тысяч рублей.

По сути, новинку можно назвать мужским ответом бюстгальтеру с эффектом пуш-ап. Одежда с анатомическими вставками уже встречается в спортивных и компрессионных коллекциях, однако теперь подобные решения добрались и до повседневных джинсов.

Ранее стилист Владимир Дубинин заявил, что мода на кожаные брюки остаётся актуальной. Главный секрет современного образа заключается не в отказе от материала, а в том, чтобы грамотно сочетать его с другими фактурами, обувью и аксессуарами. В качестве одного из своих любимых вариантов Дубинин назвал широкие кожаные джинсы. По его мнению, такую вещь легко сочетать с грубыми кроссовками, создавая расслабленный образ в уличном стиле.