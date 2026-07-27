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27 июля, 20:59

Пуш-ап для мужчин: Джинсы за 11 тысяч рублей обещают подчеркнуть всё самое важное

Калифорнийская компания выпустила джинсы с карманом для мужского достоинства

Обложка © Telegram / MDK

Обложка © Telegram / MDK

Калифорнийская компания представила джинсы со специальным внутренним карманом для мужского достоинства. Встроенный мешочек приподнимает его, обеспечивает более удобную посадку и визуально подчёркивает силуэт.

Производитель уверяет, что такая конструкция не только добавляет комфорта, но и делает достоинство владельца заметнее для окружающих. Стоит необычная модель 148 долларов — более 11 тысяч рублей.

По сути, новинку можно назвать мужским ответом бюстгальтеру с эффектом пуш-ап. Одежда с анатомическими вставками уже встречается в спортивных и компрессионных коллекциях, однако теперь подобные решения добрались и до повседневных джинсов.

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Виталий Приходько
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