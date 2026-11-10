Пока магазины готовят огромные скидки к Black Friday, часть покупателей выбирает противоположную стратегию — заранее составляет список вещей, на которые не потратит ни копейки. Автор популярного YouTube-канала A to Zen Life, посвящённого минимализму и разумному потреблению, рассказала, от каких покупок решила отказаться в 2026 году. Её видео с личными правилами экономии набрало более 127 тысяч просмотров.

Главный принцип блогерши — покупать не потому, что вещь продаётся со скидкой, а только тогда, когда она действительно нужна. Причём ограничения касаются не только дорогих приобретений, но и привычных мелочей, которые незаметно съедают бюджет.

Первое правило связано с одеждой. Автор придерживается так называемого правила пяти вещей: за год она разрешает себе приобрести не больше пяти новых предметов гардероба. Это помогает отказаться от спонтанного шопинга и внимательнее относиться к уже имеющейся одежде.

Второй пункт — вещи из синтетических материалов. Блогерша старается избегать одежды из полиэстера, нейлона и акрила, отдавая предпочтение натуральным тканям. Особенно критично она относится к дешёвой быстрой моде, вещи из которой нередко покупают на один сезон.

Третья категория — косметика и антивозрастные средства. Полностью от ухода за собой автор не отказывается, но покупает новые продукты только взамен закончившихся. Пока дома остаётся несколько баночек крема или упаковок декоративной косметики, пополнять запасы она не собирается.

В список также попали новые кастрюли и сковородки. Если имеющаяся посуда исправна, покупать ещё одну только из-за красивого дизайна или большой скидки блогерша считает бессмысленным. Аналогичного подхода она придерживается в отношении кофейных кружек и бутылок для воды.

Отдельное правило касается финансовых потерь, которые вообще не связаны с конкретными товарами. Автор старается не платить проценты по кредитным картам и штрафы за просрочку платежей. Для этого она планирует расходы и по возможности автоматизирует оплату счетов.

Один из самых важных пунктов — отказ от импульсивных покупок. В течение предыдущего года блогерша записывала ситуации, когда ей внезапно хотелось что-то приобрести. По её словам, такая привычка помогла увидеть собственные покупательские триггеры и сэкономить значительную сумму, хотя точный размер экономии в этом фрагменте видео она не назвала.

Последним пунктом стал отказ от покупок под давлением чужого мнения. Автор не хочет приобретать новую мебель, декор или другие вещи только потому, что окружающие считают её дом недостаточно современным.

Хотя видео посвящено правилам на весь 2026 год, его идеи особенно актуальны перед «чёрной пятницей». Большая скидка сама по себе не делает покупку выгодной, если вещь изначально не входила в планы.

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