Россиянки назвали самые желанные покупки в сезон распродаж
Леди Mail: Россиянки ждут скидок ради обуви, верхней одежды и базовых вещей
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Обувь возглавила список покупок, ради которых россиянки ждут сезонных скидок: её выбрали 19% участниц опроса. Верхнюю одежду и базовые вещи планируют приобрести по 16% респонденток. Сумки интересуют 9% опрошенных, наряды для праздников — 7%, пишет Леди Mail.
По данным издания, спортивная и деловая одежда набрали по 5%. Ещё 21% участниц пока не определились, а 2% назвали собственные варианты, включая бельё, шубы, пиджаки и аксессуары. Почти половина респонденток — 48% — собираются решать, что покупать, уже во время распродаж, ориентируясь на скидки.
Заранее наметили приобретение нескольких базовых вещей 16%, а одну дорогую и качественную покупку предпочли 15%. Несколько товаров из разных категорий хотят выбрать 12% участниц. По 3% планируют купить основную вещь с аксессуарами либо собрать полноценный образ из нескольких предметов. Собственную стратегию предложили ещё 2%.
Ранее аналитики отметили, что «чёрная пятница» постепенно превращается в целый месяц распродаж. Платформа Omnia Retail изучила цены примерно на 60 тысяч товаров в Германии и Нидерландах вокруг Black Friday 2025 года. Оказалось, что снижение начиналось более чем за две недели до основной даты акции.