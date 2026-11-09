Обувь возглавила список покупок, ради которых россиянки ждут сезонных скидок: её выбрали 19% участниц опроса. Верхнюю одежду и базовые вещи планируют приобрести по 16% респонденток. Сумки интересуют 9% опрошенных, наряды для праздников — 7%, пишет Леди Mail.

По данным издания, спортивная и деловая одежда набрали по 5%. Ещё 21% участниц пока не определились, а 2% назвали собственные варианты, включая бельё, шубы, пиджаки и аксессуары. Почти половина респонденток — 48% — собираются решать, что покупать, уже во время распродаж, ориентируясь на скидки.

Заранее наметили приобретение нескольких базовых вещей 16%, а одну дорогую и качественную покупку предпочли 15%. Несколько товаров из разных категорий хотят выбрать 12% участниц. По 3% планируют купить основную вещь с аксессуарами либо собрать полноценный образ из нескольких предметов. Собственную стратегию предложили ещё 2%.