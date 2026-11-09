Перед распродажей 11.11 и «чёрной пятницей» мошенники применили искусственный интеллект для создания фальшивых магазинов и рекламы, рассказал специалист безопасности Виктор Иевлев. По его словам, нейросети помогают копировать привычное покупателям оформление и привлекать внимание с помощью дипфейков знаменитостей.

«С помощью нейросетей злоумышленники могут быстро создавать сайты, практически неотличимые от настоящих интернет-магазинов...» — отметил собеседник «Ленты.ру».

Знакомое лицо или фирменный стиль повышают доверие к объявлению о скидках. Покупатель переходит по рекламной ссылке и оказывается на поддельной странице, не замечая подмены.

Другие схемы связаны со взломом аккаунтов продавцов и ложными уведомлениями о заказах. От имени магазина аферисты предлагают скидку или сообщают о проблеме с оплатой, выманивая данные карты. Под предлогом отмены доставки или возврата денег они также запрашивают СМС-коды, которые на деле открывают доступ к банку или «Госуслугам».

Проверять акции и статус покупки эксперт посоветовал непосредственно на официальном сайте или в приложении магазина. От предложения оплатить товар по сторонней ссылке либо перевести деньги на личную карту следует отказаться. Коды подтверждения нельзя передавать даже тем, кто знает номер заказа и сумму покупки.

Перед распродажами 11.11 и Black Friday растёт число фишинговых предложений. Когда начинаются официальные акции на крупных площадках и какие даты заявлены на 2026 год — Life.ru собрал отдельно.

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