Россиянам необходимо немедленно прекращать общение с незнакомцами, которые просят передать деньги, банковские карты, доступ к аккаунтам или документы. Особенно насторожить должны требования сохранить разговор в тайне и выполнить подозрительные поручения. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Если неизвестный человек предлагает совершить действие, которое требует скрытности, передачи денег, карты, аккаунта, документов или физического вмешательства в чужое имущество, это должно быть поводом немедленно прекратить контакт», — предупредили в ведомстве.

Полицейские подчеркнули, что нельзя выполнять дальнейшие указания злоумышленников, даже если те продолжают настаивать на своих требованиях. Любые попытки заставить человека совершить подозрительные действия должны стать поводом для прекращения общения. Если мошенники продолжают оказывать давление, в МВД советуют не удалять переписку, сообщения и номера телефонов, с которых поступали звонки, и обратиться в полицию.

Ранее в МВД предупредили о том, что обычная поездка в транспорте, посещение кафе или подключение к бесплатному интернету могут обернуться кражей личных данных. Мошенники используют поддельные сети Wi-Fi, фальшивые QR-коды и даже оставленные в общественных местах гаджеты. Одна из ловушек — беспроводные сети, которые маскируются под официальные точки доступа заведений. Не менее опасными могут оказаться привычные QR-коды. Аферисты размещают поддельные изображения в общественных местах, перенаправляя людей на фишинговые сайты и фальшивые страницы оплаты.