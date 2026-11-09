Аферисты начали активно использовать нейросети, которые предлагают людям услуги мнимых целителей. Вместо настоящих людей злоумышленники используют вымышленных персонажей — «бабушек-травниц» и «старцев». Об этой схеме ТАСС сообщила замруководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Эксперт обратила внимание на то, что такая модель обмана создаёт дополнительные трудности для правоохранительных органов. Если в случае с обычным «целителем» можно попытаться установить личность подозреваемого, то за созданным нейросетью образом может вообще не оказаться реального человека.

У виртуального персонажа нет адреса и регистрации, а значит, установить его личность и привлечь к ответственности невозможно. При этом пострадавшие могут воспринимать советы такого «специалиста» как настоящие рекомендации по лечению.

Ранее аферисты обманули москвичку, выманив у неё 1,2 миллиона рублей на лечение сына. Однако наследнику лучше так и не стало, а сами лжецелители бесследно исчезли вместе с кругленькой суммой. Женщина рассказала, что увидела рекламу спасительной организации, она обещала помощь в любой — даже самой непростой — жизненной ситуации. Пенсионерка позвонила сотрудникам и объяснила, что хочет избавить сына от алкогольной зависимости. «Лекари» объяснили обеспокоенной москвичке, что на её сыне заклятие, поэтому за помощь в его снятии придётся заплатить.