Не грусти, жуком похрусти: Россияне бросились лечить артроз и подагру насекомыми

Россияне начали сотнями поедать живых жуков-знахарей в надежде избавиться от артроза, подагры и других заболеваний. Одна из поклонниц необычного метода за два месяца проглотила 930 насекомых, выяснил SHOT.

Девушка решилась на эксперимент после того, как врачи диагностировали у неё коксартроз — заболевание тазобедренного сустава. Она завела дома целую колонию жуков и стала регулярно глотать их живьём. При этом от назначенных врачом препаратов россиянка не отказалась, решив дополнить лечение народным средством.

Как оказалось, в Сети существуют целые сообщества любителей подобной «терапии». Пользователи обмениваются советами по разведению насекомых и схемами их употребления. Количество съедаемых жуков постепенно увеличивают до 30 в день, после чего начинают сокращать. Причём изначально этих насекомых разводят вовсе не для лечения людей, а в качестве корма для муравьиных ферм.

Вот только научных доказательств эффективности подобного метода нет. Медики предупреждают, что поедание живых насекомых может спровоцировать аллергические и другие нежелательные реакции. Заменять назначенную врачом терапию такими экспериментами специалисты не рекомендуют.

Кстати, подагру стали всё чаще диагностировать у россиян младше 30 лет, хотя ещё 15–20 лет назад с этим заболеванием к врачам преимущественно обращались люди старше 45–50 лет. Среди факторов риска специалисты называют злоупотребление пивом, сладкими напитками, строгие высокобелковые диеты и чрезмерные физические нагрузки. Избыток мочевой кислоты приводит к образованию кристаллов в суставах, вызывая воспаление и сильную боль.