«Болезнь королей» атакует зумеров: Как пиво и тренировки на износ доводят молодёжь до подагры

Российские врачи стали чаще выявлять подагру у молодых людей, которым ещё не исполнилось 30 лет. Если 15–20 лет назад с характерными болями в суставах преимущественно обращались пациенты старше 45–50 лет, то теперь с заболеванием сталкиваются даже студенты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Одной из причин специалисты называют особенности современного питания. Избыток фруктозы и сахара в рационе способствует повышению уровня мочевой кислоты. При её накоплении в суставах могут образовываться кристаллы, вызывающие воспаление и сильную боль.

Особую опасность представляет злоупотребление пивом. По словам члена Российской ассоциации остеопатов Владислава Мирошниченко, напиток содержит пурины, которые при расщеплении превращаются в мочевую кислоту. Особенно много таких веществ, как утверждает эксперт, в пшеничных нефильтрованных сортах.

Однако спровоцировать приступ подагры могут не только алкоголь и неправильное питание. В зоне риска, по оценке специалиста, оказываются и поклонники чрезмерных физических нагрузок. Интенсивный кроссфит, спринты и тяжёлые силовые тренировки при недостаточном восстановлении способны усугубить проблемы с суставами.

Дополнительным фактором могут стать строгие низкоуглеводные и высокобелковые диеты. При этом сами по себе занятия спортом не вызывают подагру — значение имеют сопутствующие факторы, в том числе нарушения обмена веществ и обезвоживание.

Для снижения риска специалисты советуют ограничивать употребление пива и сладких напитков, следить за питанием и давать организму достаточно времени на восстановление. При появлении боли и отёка суставов необходимо обратиться к врачу.

Подагру называют «болезнью королей», потому что исторически ею часто страдали монархи и аристократы, которые могли позволить себе обильные застолья с мясом и алкоголем. Такая пища способствует повышению уровня мочевой кислоты, избыток которой может вызывать воспаление суставов. Среди известных людей, страдавших подагрой, — английский король Генрих VIII.

Ранее Life.ru рассказывал о рекомендациях терапевта по питанию и физической активности при подагре. Врач советовала пересмотреть рацион, контролировать массу тела и заниматься спортом вне периодов обострения заболевания.