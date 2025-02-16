«Дистанционные лекари» развели москвичку на 1,2 млн, обещая вылечить её сына-алкоголика

Мошенники обманули жительницу Москвы, выманив у неё 1,2 миллиона рублей на лечение сына. Однако наследнику лучше так и не стало, а сами лжецелители бесследно исчезли вместе с кругленькой суммой. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратилась 69-летняя женщина, которая рассказала, что увидела рекламу спасительной организации, она обещала помощь в любой — даже самой непростой — жизненной ситуации. Пенсионерка позвонила сотрудникам и объяснила, что хочет избавить сына от алкогольной зависимости. Собеседники пообещали решить трудности.

«Я следовала их инструкциям, они просили зажигать церковную свечу якобы для обряда очищения тела и разума, забрасывать по квартире по углам комнат соль, а они заряжали воду, визуального контакта не было, общение происходило по мобильному телефону», — рассказала потерпевшая.

«Лекари» объяснили обеспокоенной москвичке, что на её сыне заклятие, поэтому за помощь в его снятии придётся заплатить. Тогда женщина отправилась в банк и сняла часть сбережений, после чего разбила сумму на четыре платежа и перевела всю сумму по указанным реквизитам, указав в назначении платежа «оплата займа».

Вскоре моженники стали требовать ещё 400 тысяч за «другую работу», но даже после неё сыну жертвы лучше не становилось. А когда пенсионерку попросили о третьем платеже, она поняла, что стала жертвой разводил, которые на самом деле способны только на обман простых граждан.

Всего жительница столицы успела отдать 1,2 миллиона рублей. Мошенников разыскивает Бутырская межрайонная прокуратура.