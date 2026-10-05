Москвичку госпитализировали с кровавой рвотой после отвара от ИИ-знахарки

68-летнюю москвичку экстренно госпитализировали после того, как она выпила отвар по рецепту нейросетевой «травницы» из соцсетей. По данным SHOT, ночью у пенсионерки начались сильные боли в животе, проблемы с дыханием и кровавая рвота.

Женщина была подписана на страницу виртуальной «целительницы», где публиковались видеорецепты для здоровья. Пенсионерка считала блогершу реальным человеком и решила воспользоваться одним из советов.

Речь шла о средстве, которое якобы должно было «очистить кишечник». По опубликованному рецепту москвичка приготовила отвар с лимоном и чёрным перцем и выпила его.

Около трёх часов ночи её состояние резко ухудшилось. По информации SHOT, у женщины появились сильные боли в животе, резко снизилось давление, начались одышка и рвота с кровью.

Пенсионерка связалась с родственниками, которые вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Как утверждает SHOT, уже в стационаре москвичке объяснили, что автором роликов была не настоящая знахарка, а созданный нейросетью персонаж.

Ранее Life.ru рассказывал о рисках медицинских советов от искусственного интеллекта. Врач предупреждала, что попытки самостоятельно назначать себе препараты и добавки по рекомендациям нейросетей могут привести к серьёзным последствиям для здоровья.