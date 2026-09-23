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Опубликовано 23 сентября, 12:31

Завтрак по рецепту ChatGPT закончился для россиянки ожогом и запретом нежиться под солнцем в отпуске

Россиянка обожгла лицо яйцом по рецепту ИИ и угодила в больницу на Филиппинах

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Российскую туристку госпитализировали на Филиппинах с серьёзным ожогом лица после приготовления яйца пашот в микроволновке. Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash.

Рецепт от нейросети оказался для россиянки едва ли не смертельным. Видео © Telegram / Mash

Путешественница решила приготовить завтрак с авокадо и тостом, воспользовавшись рецептом ChatGPT. Нейросеть посоветовала разбить яйцо в кружку с водой и уксусом, а затем поставить ёмкость в микроволновку. Когда программа завершилась, россиянка попыталась достать яйцо ложкой. В этот момент содержимое кружки выплеснулось ей в лицо вместе с почти кипящей жидкостью.

Пострадавшая россиянка. Фото © Telegram / Mash

Пострадавшая россиянка. Фото © Telegram / Mash

Пострадавшую доставили в госпиталь. Медики запретили ей находиться под прямыми солнечными лучами до конца отпуска.

В Находке подростки облили прохожего перцовкой за замечание, у него ожог глаза
В Находке подростки облили прохожего перцовкой за замечание, у него ожог глаза

Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Сочи получила химический ожог лица после того, как открыла контейнер с флаконом жидкости от комаров. Несколько месяцев внутри ёмкости накапливались пары средства, которые попали ей на кожу и в глаза.

Больше новостей об авариях, пожарах и других происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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