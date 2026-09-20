Жительница Сочи получила химический ожог лица после того, как открыла контейнер с флаконом жидкости от комаров. Несколько месяцев внутри ёмкости накапливались пары средства, которые попали ей на кожу и в глаза. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Жительница Сочи получила химический ожог лица из-за жидкости от комаров. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, открытый флакон без колпачка лежал в закрытом пластиковом контейнере. За это время концентрация испарений внутри стала высокой. После открытия ёмкости девушка почувствовала жжение на лице. Через несколько минут кожа покраснела, а глаза начали опухать.

Женщина промыла лицо, приняла противоаллергический препарат и нанесла противовоспалительную мазь. К медикам она обращаться не стала.

Кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической химии Института тонких химических технологий РТУ МИРЭА Леонид Мартынов объяснил, что в таких средствах содержатся инсектициды и органические растворители. При высокой концентрации они способны вызвать раздражение кожи и глаз, аллергическую реакцию и химический ожог.

Эксперт отметил, что вскрытые флаконы, которые невозможно плотно закрыть, лучше не хранить и утилизировать. Закрытая жидкость для фумигаторов обычно сохраняет свойства от 3 до 5 лет, но после открытия её можно оставлять только в герметичной упаковке.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали об опасности комариного укуса. Даже один укус комара может привести к заражению опасной инфекцией, если насекомое является переносчиком заболевания.