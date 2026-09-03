Российские учёные впервые скрестили геномы человека и комара

Российские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН впервые объединили генетический материал человека и комара. Научный руководитель проекта, доктор биологических наук Вениамин Фишман объяснил, зачем понадобился такой эксперимент.

С мышами и коровами генетики работают давно: наши эволюционные пути разошлись 70–90 миллионов лет назад, что по эволюционным меркам не так много, поэтому ДНК во многом схожа. С комарами общий предок существовал около 600 миллионов лет назад — именно эта глубокая генетическая пропасть и заинтересовала исследователей.

«Есть несколько причин, которые нас мотивируют к таким исследованиям. Одна из них — обучение искусственного интеллекта», — пояснил Фишман в комментарии сайту MK.ru.

Генетический алфавит состоит всего из четырёх «букв»-нуклеотидов — A, T, G, C, которые не подчиняются правилам грамматики. Когда учёные видят изменение «буквы» в геноме, им нужно понять, как это отразится на здоровье человека. Для среднестатистического генома задача решаемая, но уникальные мутации конкретного пациента ломают наработанные алгоритмы. Здесь и пригодился комар: другие виды дают гораздо больше разнообразия последовательностей, чем однообразная человеческая популяция, прошедшая через «бутылочное горлышко» эволюции.

Выбор пал на комаров по бытовой причине — в лаборатории давно хранилась культура клеток Anopheles stephensi, привезённая из США. Гибриды получили методом соматической гибридизации: клетки слили с помощью полиэтиленгликоля, после чего в человеческих клетках появились вставки комариной ДНК. Результат оказался показательным — чужеродные фрагменты просто перестали работать.

«Мы как раз показываем, что от таких далёких видов ничего человеку перенести нельзя», — отметил Фишман.

Однако учёные нашли способ «разбудить» ДНК комара: на её фрагменты направили сильные ферменты-активаторы, и генетический материал начал проявлять активность. На жизнеспособность гибридной клетки это не повлияло.

Дальше команда планирует испытать другие белки-активаторы и создать гибриды с генетическим материалом морских ежей, оболочников и ланцетника — ближайших предков позвоночных. Фундаментальный вопрос, на который пока нет ответа: почему эволюционные пути человека и комара разошлись настолько, что последовательности генома перестали «включаться» в присутствии дальних родственников.

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