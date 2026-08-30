Почти 300 кошек и собак вылечили от рака на ядерном реакторе в Сибири

Почти 300 кошек и собак с онкологическими заболеваниями получили помощь с использованием нейтронозахватной терапии, способной избирательно разрушать опухолевые клетки. О результатах работы новосибирских специалистов рассказал научный куратор «Сиббиотеха» Николай Каныгин.

Перед процедурой питомцу вводят препарат, который преимущественно накапливается в новообразовании. Затем животное облучают на исследовательском реакторе ИРТ-Т Томского политехнического университета. В результате реакции повреждаются главным образом больные клетки, тогда как здоровые ткани затрагиваются значительно меньше.

Метод применяют в том числе на поздних стадиях при карциномах, меланомах, саркомах и глиобластомах. Для опухолей кишечника, брюшной полости и лимфатической системы такая терапия не подходит.

В наиболее удачных случаях лечение позволяет продлить жизнь питомцев на три-четыре года. Обратиться за помощью могут владельцы самостоятельно либо через ветеринарные клиники Новосибирска, Томска, Омска и Барнаула.

Специалисты одновременно совершенствуют препараты и способы их доставки. В исследованиях участвует здоровая лабораторная крыса Кристофер, на которой изучают новые составы перед последующей диагностикой на компьютерном томографе, пишет ТАСС.

Современные методы лечения помогают бороться с онкологией даже у возрастных питомцев. В мае Life.ru рассказывал о 17-летней корги, пережившей удаление крупной злокачественной опухоли и последующие курсы химио- и лучевой терапии.