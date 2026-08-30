Гинцбург сообщил об успешном лечении первого пациента вакциной от рака
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Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Речь идёт о препарате «НЕООНКОВАК», разработанном специалистами НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с НМИЦ радиологии Минздрава России. Пациент стал первым, кому начали применять эту вакцину в рамках лечения меланомы.
«Первый пациент лечится успешно», – сказал Гинцбург.
До этого академик сообщал, что курс вакцинации российским препаратом пациент должен завершить в сентябре. При этом разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые предназначены для лечения уже существующего заболевания.
«НЕООНКОВАК» – не единственная отечественная разработка в этой области. В ноябре 2025 года Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую онковакцину ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.
Ранее Life.ru писал, что меланому в России стали выявлять заметно чаще: за десять лет число диагнозов выросло почти в полтора раза. Специалисты связывают повышенное внимание к заболеванию в том числе с тем, что летом люди чаще замечают изменения кожи. Одним из ключевых факторов риска остаётся воздействие ультрафиолета, особенно солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте.
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