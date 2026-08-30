Гинцбург сообщил об успешном лечении первого пациента вакциной от рака

Первый пациент, получивший российскую персонифицированную вакцину для терапии меланомы, успешно проходит лечение. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Речь идёт о препарате «НЕООНКОВАК», разработанном специалистами НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с НМИЦ радиологии Минздрава России. Пациент стал первым, кому начали применять эту вакцину в рамках лечения меланомы.

«Первый пациент лечится успешно», – сказал Гинцбург.

До этого академик сообщал, что курс вакцинации российским препаратом пациент должен завершить в сентябре. При этом разработка относится к терапевтическим онковакцинам, которые предназначены для лечения уже существующего заболевания.

«НЕООНКОВАК» – не единственная отечественная разработка в этой области. В ноябре 2025 года Минздрав разрешил использовать в клинической практике персонифицированную терапевтическую онковакцину ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.

Ранее Life.ru писал, что меланому в России стали выявлять заметно чаще: за десять лет число диагнозов выросло почти в полтора раза. Специалисты связывают повышенное внимание к заболеванию в том числе с тем, что летом люди чаще замечают изменения кожи. Одним из ключевых факторов риска остаётся воздействие ультрафиолета, особенно солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте.