Маммограмма увидела больше, чем рак: ИИ научился находить болезни сердца у женщин

Учёные нашли способ по обычным снимкам груди, которые делают для поиска рака, выявлять болезни сердца — главную причину смерти среди женщин. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на данные, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Врачи из Израиля обучили нейросеть анализировать маммограммы и по ним определять женщин с ишемической болезнью сердца, повышенным давлением или перенесённым инсультом. В исследование вошли более 97 тысяч снимков почти 30 тысяч пациенток. Модель верно распознавала перенёсших инсульт в 86% случаев, гипертонию — в 79%, ишемию — в 78%. Точность не зависела от возраста и наличия рака.

Результаты представила доктор Виана Копленд из Тель-Авивского университета. По её словам, сердечно-сосудистые болезни остаются главной причиной женской смертности, но их слишком часто выявляют поздно. Она отметила, что многие женщины регулярно проходят маммографию, даже если не обращались к врачу с жалобами на сердце.

«Несмотря на то что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти женщин во всём мире, они постоянно недодиагностируются и недолечиваются», — сказала Копленд The Guardian.

Ранее сообщалось, что учёные разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по анализу крови оценивает скорость старения отдельных органов. Исследователи изучили более 25 тысяч микроскопических изображений тканей 40 типов из 29 органов, взятых у 983 человек. ИИ научили находить признаки возрастных изменений — потерю мелких сосудов, рубцы и атрофию тканей. В итоге система смогла определять биологический возраст органов.