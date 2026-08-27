Не ждите, пока пройдёт: Кардиолог назвал давление, при котором нужна скорая

При повышении артериального давления выше 180 на 120 мм рт. ст. правильным решением будет вызвать скорую помощь. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«Правильным будет решение вызвать скорую помощь, когда цифры систолического давления выше 180, а диастолического — выше 120 миллиметров ртутного столба», — объяснил специалист в интервью РИА Новости.

Обратиться за экстренной помощью, по словам Бойцова, следует и при более низких показателях — около 160 на 100, если одновременно резко ухудшилось самочувствие. Среди тревожных симптомов врач назвал выраженную головную боль, боль в груди и нехватку воздуха.

Людям с гипертонией специалист советует заранее обсудить с лечащим врачом, какие препараты использовать при повышении давления. Это позволяет контролировать показатели и не допускать их роста до опасных значений.

Бойцов отметил, что ситуация с регулярным лечением гипертонии в России постепенно улучшается. Раньше постоянно принимали назначенные препараты лишь около 30–40% пациентов, тогда как сейчас под наблюдением врача лечатся уже более 60% гипертоников.

Самостоятельно менять дозировку назначенных лекарств при резком скачке давления не следует — схему действий на такой случай лучше заранее согласовать со специалистом.

Ранее Life.ru рассказывал, какие симптомы при гипертоническом кризе требуют экстренной помощи. Кардиолог Наталия Золотарёва предупреждала, что на фоне высокого давления особенно опасны признаки возможного поражения сердца, мозга и других органов.