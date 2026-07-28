Молочный шоколад грозит гипертонией и метаболическими сбоями, предупредил врач

По его словам, главные угрозы — высокая калорийность, вредные жиры и быстрые углеводы. Они провоцируют скачки сахара и инсулина, что ведёт к гипертонии, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой. Диетолог напомнил, что это десерт, а не продукт для ежедневного рациона. Безопасная норма — 30–50 г в неделю. Людям с аллергией и болезнями ЖКТ от него лучше отказаться.