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28 июля, 14:07

Молочный шоколад грозит гипертонией и метаболическими сбоями, предупредил врач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Myshkovskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Myshkovskyi

Частое употребление молочного шоколада может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям, предупредил «Абзац» диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, главные угрозы — высокая калорийность, вредные жиры и быстрые углеводы. Они провоцируют скачки сахара и инсулина, что ведёт к гипертонии, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой. Диетолог напомнил, что это десерт, а не продукт для ежедневного рациона. Безопасная норма — 30–50 г в неделю. Людям с аллергией и болезнями ЖКТ от него лучше отказаться.

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А ранее Life.ru писал, что шоколад в России дешевеет уже шестой месяц подряд. Эксперты связывают такую динамику с изменением ситуации на мировом рынке какао-бобов. После резкого роста стоимости сырья цены начали возвращаться к более стабильным значениям.

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Дарья Нарыкова
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