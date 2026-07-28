Молочный шоколад грозит гипертонией и метаболическими сбоями, предупредил врач
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Частое употребление молочного шоколада может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям, предупредил «Абзац» диетолог Андрей Бобровский.
По его словам, главные угрозы — высокая калорийность, вредные жиры и быстрые углеводы. Они провоцируют скачки сахара и инсулина, что ведёт к гипертонии, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой. Диетолог напомнил, что это десерт, а не продукт для ежедневного рациона. Безопасная норма — 30–50 г в неделю. Людям с аллергией и болезнями ЖКТ от него лучше отказаться.
А ранее Life.ru писал, что шоколад в России дешевеет уже шестой месяц подряд. Эксперты связывают такую динамику с изменением ситуации на мировом рынке какао-бобов. После резкого роста стоимости сырья цены начали возвращаться к более стабильным значениям.
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