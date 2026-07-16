Шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд

Цены на шоколад в России продолжают снижаться шестой месяц подряд. С начала года стоимость килограмма продукта уменьшилась почти на 2%, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.

В январе средняя цена килограмма шоколада составляла 1554,06 рубля. В феврале она сократилась до 1549 рублей, в марте — до 1542, а в апреле и мае цена держалась примерно на уровне 1530 рублей. К июню показатель снизился до 1527,87 рубля — падение составило 1,7%.

Эксперты связывают такую динамику с изменением ситуации на мировом рынке какао-бобов. После резкого роста стоимости сырья цены начали возвращаться к более стабильным значениям. С января по июнь стоимость какао-бобов снизилась на 16,3% — до 4165 долларов за тонну.

«Мировые цены на какао резко снизились после рекордного роста, и теперь этот тренд начинает отражаться на стоимости шоколада в магазинах», — объяснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По словам эксперта, розничные цены обычно реагируют на изменения мирового рынка с задержкой в несколько месяцев. Именно поэтому снижение стоимости шоколада в магазинах стало заметно только сейчас.

Ранее Life.ru писал, что за последний месяц яйца в России подешевели почти на 10%, а сливочное масло — на 1,4%. Среди плодоовощной продукции заметнее всего опустились цены на сладкий перец, бананы и чеснок.