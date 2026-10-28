Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 06:22

Маркетплейсы раскрыли дату старта «чёрной пятницы»

В России «чёрная пятница» на маркетплейсах начнётся 12 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Крупные российские торговые площадки назвали даты проведения «чёрной пятницы» в 2026 году. Самые ранние распродажи стартуют 12 ноября, а на отдельных маркетплейсах акции продлятся до начала декабря. Об этом рассказали представители компаний РИА «Новости».

У покупателей будет несколько недель для приобретения товаров по акционным предложениям. При этом ассортимент и размер скидок будут зависеть от конкретной площадки и продавца.

Прогноз курса доллара на неделю со 2 по 8 ноября. Сколько будет стоить рубль
Прогноз курса доллара на неделю со 2 по 8 ноября. Сколько будет стоить рубль

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении МВД относительно мошенничества при покупках в интернете. Правоохранители рекомендовали настороженно относиться к подозрительно низким ценам, требованиям срочной предоплаты и предложениям перевести деньги на личную банковскую карту продавца. В ведомстве подчеркнули, что даже перечисление полной стоимости товара не гарантирует его получения.

Больше новостей о зарплатах, социальных выплатах и изменениях в российской экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Россия
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar