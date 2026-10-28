Маркетплейсы раскрыли дату старта «чёрной пятницы»

Крупные российские торговые площадки назвали даты проведения «чёрной пятницы» в 2026 году. Самые ранние распродажи стартуют 12 ноября, а на отдельных маркетплейсах акции продлятся до начала декабря. Об этом рассказали представители компаний РИА «Новости».

У покупателей будет несколько недель для приобретения товаров по акционным предложениям. При этом ассортимент и размер скидок будут зависеть от конкретной площадки и продавца.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении МВД относительно мошенничества при покупках в интернете. Правоохранители рекомендовали настороженно относиться к подозрительно низким ценам, требованиям срочной предоплаты и предложениям перевести деньги на личную банковскую карту продавца. В ведомстве подчеркнули, что даже перечисление полной стоимости товара не гарантирует его получения.