День благодарения 26 ноября 2026 года: история праздника, традиции и почему американцы едят индейку Оглавление Когда День благодарения в 2026 году История Дня благодарения: что произошло в 1621 году Почему не все американцы празднуют День благодарения Почему на День благодарения едят индейку Как отмечают День благодарения в США в 2026 году Зачем президент США милует индейку Сколько стоит ужин на День благодарения в 2026 году Как День благодарения связан с Чёрной пятницей Частые вопросы о Дне благодарения Когда День благодарения в США и Канаде в 2026 году, история праздника, почему едят индейку, сотый парад Macy’s и связь с Чёрной пятницей. День благодарения в США 26 ноября 2026 года: история праздника, семейные традиции и праздничные блюда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В четверг, 26 ноября 2026 года, в США отмечают День благодарения (Thanksgiving Day). Американцы собираются за семейным столом, готовят индейку и смотрят праздничные парады. В этом году в Нью-Йорке пройдёт сотый парад Macy’s, а в Белом доме уже состоялось традиционное помилование индеек. Life.ru рассказывает, откуда появился праздник, почему его дата меняется и как он связан с Чёрной пятницей.

Когда День благодарения в 2026 году

В США праздник приходится на четвёртый четверг ноября. В 2026 году это 26 ноября — федеральный выходной, что подтверждает Почтовая служба США. Многие государственные учреждения закрыты, однако графики частных магазинов и компаний различаются. В России День благодарения не является официальным выходным.

В Канаде праздник уже прошёл 12 октября: его отмечают во второй понедельник октября, согласно официальному календарю Канады. В 2027 году американский День благодарения выпадет на 25 ноября, канадский — на 11 октября.

История Дня благодарения: что произошло в 1621 году

Истоки современной американской традиции связывают с Плимутской колонией. Осенью 1621 года английские переселенцы после тяжёлой первой зимы отметили урожай. К ним присоединились представители народа вампаноаг во главе с Оусамекином, известным также как Массасойт. Празднество продолжалось три дня. Музей Plimoth Patuxet отмечает, что сохранившееся свидетельство очевидца упоминает дичь и оленину, но не содержит полного меню.

История Дня благодарения: праздник урожая 1621 года, английские переселенцы и традиции коренных народов Америки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Этот эпизод не был первым праздником урожая в Северной Америке: у коренных народов существовали собственные обряды благодарения задолго до прибытия европейцев. Современный федеральный праздник сформировался гораздо позже.

В 1789 году Джордж Вашингтон назначил национальный день благодарения на 26 ноября. В 1863 году, во время Гражданской войны, Авраам Линкольн установил ежегодное празднование в последний четверг ноября. В 1941 году Конгресс закрепил нынешнее правило — четвёртый четверг месяца. Эту хронологию приводит Исследовательская служба Конгресса США.

Почему не все американцы празднуют День благодарения

Для части коренных американцев праздничная дата напоминает о последствиях колонизации, утрате земель и гибели предков. С 1970 года в Плимуте проходит Национальный день скорби. На 26 ноября 2026 года очередное мероприятие анонсировала организация United American Indians of New England. Поэтому историю встречи 1621 года нельзя воспринимать как свидетельство последующего мирного сосуществования всех переселенцев и коренных народов.

Почему на День благодарения едят индейку

Дикая индейка обитала в Северной Америке и была доступна поселенцам. Крупная птица удобна для семейной трапезы, а традиция подавать её на праздничный стол закрепилась со временем. Достоверно неизвестно, была ли именно индейка на пиру 1621 года: музей допускает такую возможность, но прямого подтверждения нет.

Сегодня к запечённой индейке обычно подают начинку из хлеба и пряностей, картофельное пюре, сладкий картофель, клюквенный соус, овощи и тыквенный пирог. Многие из этих блюд в привычном современном виде появились значительно позднее исторического праздника урожая.

Почему американцы едят индейку на День благодарения и какие традиционные блюда подают на праздничный стол. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Как отмечают День благодарения в США в 2026 году

Главное событие для многих семей — совместный ужин. За столом принято вспоминать хорошие события года и благодарить близких. Другие популярные занятия — просмотр американского футбола, помощь благотворительным организациям и праздничные забеги.

В Нью-Йорке 26 ноября состоится сотый парад Macy’s. Организаторы обещают сто надувных фигур, тематические платформы и музыкальные выступления. Телетрансляция заявлена на NBC и Telemundo с 8:30 до 12:00 по местному времени, онлайн — на Peacock. Начало в Нью-Йорке соответствует 16:30 мск.

Зачем президент США милует индейку

Накануне праздника в Белом доме проводится символическая церемония, после которой выбранные птицы не попадают на праздничный стол. Современная ежегодная традиция закрепилась в 1989 году при Джордже Буше — старшем.

В 2026 году церемония прошла 24 ноября. Как сообщает Белый дом, американцы выбрали для птиц имена Freedom («Свобода») и Feathers («Перья»), а главным участником церемонии по результатам голосования стала Freedom. Обе птицы отправятся в Техасский университет A&M.

Зачем президент США милует индейку перед Днём благодарения и как появилась эта традиция Белого дома. Фото © AP Photo/Mark Schiefelbein

Сколько стоит ужин на День благодарения в 2026 году

По данным ежегодного исследования фермерской федерации, опубликованным Ohio Farm Bureau, стандартная продуктовая корзина для праздничного ужина на десять человек в США стоит в среднем 58,63 доллара, или 5,86 доллара на гостя. Это более чем на 6% дороже прошлогоднего показателя. Речь идёт о наборе продуктов, а не о стоимости ресторанного ужина или всех расходов семьи. Подробнее — в материале Life.ru о стоимости праздничного ужина.

Как День благодарения связан с Чёрной пятницей

На следующий день после американского Дня благодарения традиционно начинается Чёрная пятница. В 2026 году она приходится на 27 ноября, а Киберпонедельник — на 30 ноября. Название Black Friday связывают, в частности, с ажиотажем и пробками в Филадельфии в середине XX века. Со временем оно стало обозначением масштабных распродаж, которые распространились за пределы США. История термина.

В России магазины не обязаны придерживаться американской даты: акции могут начинаться заранее и длиться несколько недель. Life.ru уже рассказывал, когда стартуют распродажи на российских маркетплейсах.

Частые вопросы о Дне благодарения

Как поздравить с Днём благодарения на английском?

Happy Thanksgiving! — «С Днём благодарения!». Можно добавить пожелание тёплого семейного вечера.

Это религиозный праздник или светский?

В США это федеральный праздник с историческими религиозными корнями. Сегодня его отмечают и как светский семейный день.

Почему дата меняется каждый год?

Праздник привязан к четвёртому четвергу ноября, а не к фиксированному числу.

День благодарения и Рождество — одно и то же?

Нет. Американское Рождество приходится на 25 декабря, а День благодарения — на ноябрь.

Отмечают ли День благодарения в России?

Общенационального праздника с таким статусом в России нет. Его могут отмечать отдельные семьи и сообщества.

Авторы Александра Новоселова