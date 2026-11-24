Аномально высокие приливы уже вызвали подтопления и перекрытие дорог в американском штате Калифорния. Ситуация может значительно ухудшиться перед Днём благодарения, который в США отмечают 26 ноября. Метеорологи предупреждают, что совпадение экстремальных приливов с сильными дождями способно привести к рекордному подъёму воды в прибрежных районах.

Как сообщает телеканал ABC7, первые последствия стихии уже ощутили жители округа Марин неподалёку от Сан-Франциско. Вода вышла на улицы и затопила участки дорог. Полиции пришлось ограничить движение, в том числе на Lucky Drive в районе Corte Madera.

Особую тревогу у властей вызывает прогноз на ближайшие дни. По данным американской Национальной метеорологической службы, сочетание высоких приливов, сильных дождей и ветра может привести к масштабным затоплениям низинных районов, автомобильных трасс и объектов инфраструктуры.

Как пишет The Guardian, ситуацию усугубляет климатическое явление Эль-Ниньо. Аномально тёплые воды Тихого океана способствуют повышению уровня моря, а экстремальные приливы создают дополнительную угрозу прибрежным городам.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури призвал горожан заранее запастись продуктами и предметами первой необходимости. Он также рекомендовал по возможности отказаться от поездок с понедельника по среду, поскольку непогода может серьёзно осложнить движение транспорта.

В Сан-Диего коммунальные службы уже готовят защитные насыпи, устанавливают насосное оборудование и организуют выдачу мешков с песком. Власти пытаются предотвратить затопление жилых кварталов и прибрежных дорог.

Из-за угрозы наводнений под вопросом оказались и праздничные поездки американцев. Авиакомпания United Airlines разрешила некоторым пассажирам бесплатно изменить даты перелётов через аэропорт Сан-Франциско на фоне риска подтоплений.

Предупреждение о прибрежном наводнении в районе залива Сан-Франциско действует до второй половины четверга, 26 ноября. Метеорологи не исключают, что уровень воды приблизится к историческим максимумам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сан-Франциско объявили угрозу наводнения из-за рекордно высоких приливов. Синоптики предупредили, что наиболее опасными днями станут 24 и 25 ноября, когда уровень воды в заливе может приблизиться к рекорду 1983 года.