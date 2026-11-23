Сан-Франциско готовится к мощному удару стихии, который может приблизить уровень воды в городе к историческому рекорду 1983 года. Из-за аномально высоких приливов и приближающегося шторма улицы и прибрежные районы рискуют оказаться под водой глубиной до 85 сантиметров. Наиболее опасными днями станут 24 и 25 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Предупреждение о прибрежном наводнении действует с утра понедельника, 23 ноября, до 16:00 четверга, 26 ноября, по местному времени. В зоне риска оказались берега заливов Сан-Франциско и Сан-Пабло, низинные кварталы и автомобильные дороги. Стихия может серьёзно осложнить передвижение по городу как раз в разгар подготовки американцев ко Дню благодарения.

По прогнозам синоптиков, утром во вторник уровень воды на приливном посту Сан-Франциско достигнет примерно 2,56 метра. В среду ожидается ещё более высокий показатель — около 2,62 метра. До абсолютного рекорда, установленного в январе 1983 года, останутся считаные сантиметры: тогда вода поднялась почти до 2,64 метра.

Причиной опасного прогноза стало редкое сочетание сразу нескольких природных факторов. Исключительно высокие приливы совпадают со штормовым нагоном воды, а необычно тёплая поверхность океана дополнительно способствует повышению её уровня. Ситуацию могут усугубить сильные дожди, которые затруднят отвод воды с городских улиц.

Власти уже начали подготовку к возможным последствиям. В международном аэропорту Сан-Франциско проверили насосное оборудование, прочистили водостоки и разместили временные защитные барьеры. При этом спасательные службы допускают перекрытие отдельных дорог, что может осложнить поездки к аэропорту.

Мэр города Дэниел Лури призвал жителей серьёзно отнестись к предупреждениям синоптиков. Он рекомендовал по возможности отказаться от необязательных поездок с понедельника после полудня до среды, особенно в районах, подверженных затоплению.

Новая угроза возникла спустя считаные дни после сильных ливней, уже вызвавших подтопления в Сан-Франциско. Теперь прибрежным кварталам предстоит выдержать ещё одно испытание, причём на этот раз опасность исходит не только от дождей, но и от необычно высокого уровня воды в заливе.