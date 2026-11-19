Стоимость традиционного ужина на День благодарения в США выросла впервые с 2022 года. В этом году праздничный стол на десять человек обойдётся в среднем в 58,63 доллара — на 6% дороже, чем годом ранее. Такие данные приводит Американская федерация фермерских бюро (AFBF).

Для расчёта специалисты оценили стоимость набора продуктов для классического застолья. В него входят основные блюда и ингредиенты для праздничного меню. В пересчёте на одного гостя средняя сумма составляет около 5,86 доллара.

Несмотря на подорожание, нынешняя стоимость ужина пока не достигла рекордного уровня. В 2022 году аналогичный набор продуктов обходился американцам в 64,05 доллара.

Сильнее всего среди основных продуктов подорожала индейка — центральное блюдо праздничного стола. Средняя стоимость замороженной тушки весом около 7,3 килограмма достигла 23,68 доллара. В AFBF также отмечают рост цен на молоко, булочки и клюкву.

Экономист федерации Фейт Парум связала общую динамику с увеличением расходов на доставку продуктов от фермерских хозяйств до магазинов.

«Общий рост показателей в нашем ежегодном исследовании отражает увеличение затрат на доставку продуктов питания от фермы до вашего обеденного стола. Высокие цены на дизельное топливо и нехватка рабочей силы негативно сказались на цепочке поставок продуктов питания в сельском хозяйстве», — говорится в докладе со ссылкой на Парум.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский лидер Дональд Трамп помиловал двух индеек перед Днём благодарения и передразнил одну из птиц во время торжественной церемонии в Белом доме. Птицы по кличкам Уоддл и Гоббл стали самыми крупными индейками, которых когда-либо передавали американским президентам для традиционного помилования.