Министр войны США Хегсет накормил военных индейкой на авианосце на День благодарения

Министр обороны США Пит Хегсет на борту авианосца в Карибском море угостил военнослужащих индейкой, отметив важность соблюдения традиций Дня благодарения. Соответствующее видео из столовой авианосца распространил Пентагон.

Глава Пентагона угостил военнослужащих индейкой на День благодарения. Видео Х / DOW Rapid Response

«Мы тут угощаем обедом в честь Дня благодарения. Индейка обязательна», — сказал Хегсет.

Супруга министра, сопровождавшая его, сделала замечание из-за пролитого соуса. Хегсет в ответ подчеркнул необходимость действовать оперативно, так как другие военнослужащие ждут своей очереди.

День благодарения — главный семейный праздник США в четвёртый четверг ноября. Исторически связан с пиршеством первых переселенцев и индейцев после сбора урожая в 1621 году. Сегодня его отмечают большим ужином с обязательной запечённой индейкой. Символизирует благодарность за всё хорошее в году.

Ранее на Украине предложили праздновать День благодарения. Народный депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазураша внёс такой законопроект в парламент.