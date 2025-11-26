Трамп помиловал и передразнил индейку в честь Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп помиловал двух самых больших индеек, которых когда-либо передавали в Белый дом, в честь Дня благодарения. Церемония состоялась 27 ноября, но птицы не попали на праздничный ужин.

Трамп помиловал индейку перед Днём благодарения. Видео © X / BryptoJoe

Индейки прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и провели ночь в отеле рядом с Белым домом. Это место расположено через забор от бывшего восточного крыла, которое сейчас занимает стройплощадка для нового бального зала.

«Давайте дадим Уоддлу и Гоббл то, чего они так ждут. Уоддл куда-то потерялся, но Гоббл по крайней мере здесь. Готова? Гоббл, ты, безусловно, помилована», — сказал президент во время церемонии и передразнил птицу, которая радостно закурлыкала.

Праздник урожая, согласно ранее опубликованному расписанию, Трамп проведёт в своем имении во Флориде. Он отметил, что в этом году помилуют самых крупных индеек, которых когда-либо дарили президентам США в честь праздника — каждая весит почти 25 килограммов. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди подтвердил их безопасность, добавил президент.

