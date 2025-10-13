В Украине может появиться новый праздник — День благодарения. Соответствующий законопроект внёс в парламент народный депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазураша.

По его задумке, праздник не будет являться выходным днём.

На днях стало известно, что Украинский институт национальной памяти взял на себя новую «важную миссию». На этот раз деятели учреждения намерены «декоммунизировать» все объекты, тем или иным образом связанные с Бородинской битвой — эксперты Незалежной считают их «пропагандой империализма».