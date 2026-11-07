Покупатели, использующие искусственный интеллект при онлайн-шопинге, активнее участвуют в Black Friday, чем традиционные охотники за скидками. По данным DHL, покупки во время распродажи совершали 50% пользователей AI против 42% тех, кто специально ищет выгодные предложения.

Нейросети постепенно превращаются из помощника для поиска товаров в полноценного спутника шопинга. И пользователи, которые обращаются к AI при выборе покупок, оказываются активнее даже классических охотников за скидками.

К такому выводу пришла DHL в новом исследовании о Black Friday. Компания использовала данные большого глобального опроса: 29 тысяч онлайн-покупателей из 29 стран и 5,8 тысячи компаний электронной коммерции.

Самая показательная цифра касается двух типов покупателей.

Среди людей, которые используют AI-помощников при онлайн-шопинге, во время Black Friday покупали 50%. Среди традиционных deal seekers — покупателей, которые целенаправленно охотятся за скидками, — таких оказалось 42%. Причём DHL называет AI-assisted shoppers самой активной из 12 исследованных моделей покупательского поведения, а охотников за скидками — наименее активной.

Нейросети при этом используют не только для того, чтобы спросить: «Что мне купить?»

Уже 44% покупателей Black Friday применяли AI для сравнения цен, ещё столько же собираются делать это в будущем. В целом 47% участников распродажи уже пользовались искусственным интеллектом для поиска товаров или непосредственно во время покупки.

То есть нейросеть постепенно забирает на себя самую утомительную часть шопинга: открыть десять вкладок, сравнить несколько моделей, разобраться в характеристиках и понять, где предложение действительно дешевле.

И здесь появляется интересный психологический эффект. Чем меньше усилий требуется человеку для сравнения вариантов, тем короче становится путь от мысли «может быть, купить» до решения «беру».

DHL прямо отмечает, что покупатели используют AI, чтобы сравнивать цены, находить подходящие товары и быстрее принимать решения. Однако исследование не позволяет утверждать, что именно использование нейросети заставляет человека покупать больше: речь идёт о заметной связи между использованием AI и более высокой активностью на распродажах.

Зато намерения этих двух групп на будущее различаются ещё сильнее. 41% AI-assisted shoppers ожидают, что будут покупать больше, тогда как среди традиционных охотников за скидками такой ответ дали только 29%.

В масштабах всей электронной коммерции AI тоже перестал быть нишевым инструментом. По данным отдельного исследования DHL, 38% онлайн-покупателей уже используют чат-боты или виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта для поиска или покупки товаров. Компания отмечает особенно быстрое распространение таких сценариев среди молодых потребителей.

Для магазинов это означает появление нового посредника между витриной и кошельком покупателя. Теперь недостаточно убедить человека красивым баннером со скидкой — товар должен ещё корректно «прочитаться» нейросетью: иметь понятные характеристики, актуальную цену и данные, которые AI сможет сравнить с предложениями конкурентов.

Иными словами, новым охотником за Black Friday становится уже не сам покупатель. Всё чаще он просто поручает охоту алгоритму — а себе оставляет последнее слово перед кнопкой «Купить».