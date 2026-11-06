Ждать последней пятницы ноября, чтобы охотиться за скидками, становится всё менее осмысленно. Black Friday постепенно превращается из одного дня распродаж в целый месяц ценовой войны между магазинами. А неофициальным стартовым выстрелом для неё всё чаще становится 11 ноября — знаменитая распродажа 11.11.

На эту тенденцию обратила внимание европейская платформа для управления ценами Omnia Retail. Компания изучила динамику примерно 60 тысяч товаров в Германии и Нидерландах в период вокруг Black Friday 2025 года и выяснила: цены начали ползти вниз более чем за две недели до самой распродажи.

В 2026 году календарь складывается почти символически. День холостяка 11.11 приходится ровно за 16 дней до Black Friday, которая состоится 27 ноября. То есть китайская распродажа попадает практически в ту точку, где европейские ретейлеры и без неё уже начинают массово двигать цены вниз.

В самой индустрии происходящее называют ещё проще.

«Black Friday стала Black November», — так тенденцию сформулировал менеджер по ценообразованию и росту выручки Philips Personal Health Эдоардо Пассерини.

И для крупных продавцов это уже не просто красивая маркетинговая фраза. В Philips подготовка к ноябрьским акциям начинается ещё до лета, а сама промокампания занимает около месяца и делится на несколько этапов. Причина проста: покупатель больше не ждёт условного часа икс. Он начинает сравнивать цены заранее, а магазины боятся отдать его конкуренту ещё до официальной Black Friday.

Поэтому первым двигаться приходится всё раньше.

Особенно заметно это в электронике: по данным Omnia, в этой категории цены начинают снижаться наиболее плавно и заранее. В спортивных товарах картина другая — стоимость некоторых позиций сначала даже растёт, а затем резко падает примерно за две недели до Black Friday. В товарах для красоты и здоровья основные скидки концентрируются ближе к последней неделе.

При этом огромная надпись «SALE» вовсе не гарантирует огромную экономию. Исследование Omnia показало ещё одну интересную закономерность: на товары, которые одновременно продают десятки конкурентов, типичная скидка в период Black Friday составляла примерно 10–20%. Снижения на 40–60% чаще встречались у более нишевых позиций, где продавцов значительно меньше.

Есть и ещё одна причина, почему 11.11 становится важной датой именно для европейских магазинов. День холостяка давно перестал быть исключительно китайским праздником шопинга. AliExpress, Temu и другие трансграничные площадки активно продвигают его в Европе, а местные сети постепенно перенимают механику. В Нидерландах крупные игроки экспериментируют с 11.11 уже несколько лет.

Получается новая цепочка: акции начала ноября переходят в 11.11, затем практически без паузы — в Black Week, Black Friday и Cyber Monday. В результате весь месяц превращается в один длинный сезон промо.

Покупатели тоже подстраиваются. Например, в Нидерландах в 2025 году через платёжную систему iDEAL за неделю до Black Friday прошло около 37,8 млн платежей. Это показывает, что значительная часть спроса уже давно распределяется по дням и неделям, а не концентрируется непосредственно в пятницу.

Есть у ранних скидок и юридический подвох. В Евросоюзе при объявлении скидки продавец должен учитывать минимальную цену товара как минимум за предыдущие 30 дней. Поэтому если магазин сильно снизит стоимость 11 ноября, а затем попытается показать ещё более эффектную «скидку» на Black Friday, именно ранняя цена может стать точкой отсчёта. Из-за этого ретейлерам приходится планировать весь ноябрь как единую кампанию, а не набор независимых акций.

Для покупателей новая реальность означает простую вещь: ориентироваться только на дату Black Friday уже не стоит. Нужный товар может подешеветь намного раньше, а к самой пятнице скидка окажется такой же или даже менее выгодной.

Поэтому всё большую ценность приобретает не яркость красного ценника, а история стоимости товара. И если раньше покупатель спрашивал: «Что купить на Black Friday?», то теперь логичнее следить за ценой практически с начала ноября.

Ноябрьские распродажи идут волнами: после 11.11 начинается следующий этап акций. Сроки Чёрной пятницы на основных маркетплейсах собраны в отдельном материале Life.ru.