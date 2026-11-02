Почти семь из десяти россиян считают «чёрную пятницу» скорее обманом покупателей. Согласно исследованию SuperJob, о котором сообщает РИА «Новости», 67% опрошенных сомневаются в честности ноябрьских распродаж.

«В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку», — рассказали аналитики сервиса.

Недоверие отражается и на планах покупателей. Только 7% участников опроса собираются приобретать товары во время акции. Ещё 21% пока не определились, а подавляющее большинство — 72% — вообще не планируют участвовать в распродаже.

При этом отношение к скидкам заметно зависит от возраста. Среди россиян младше 35 лет в честное снижение цен верят 17%, в группе от 35 до 45 лет — уже 10%. Среди тех, кому исполнилось 45, оптимистов оказалось всего 4%.

Женщины относятся к ноябрьским акциям доверчивее мужчин: реальными скидки считают 15% опрошенных россиянок против 8% россиян. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек.

Между тем до старта распродаж осталось меньше двух недель. Как ранее сообщал Life.ru, первые акции начнутся 12 ноября. При этом сроки и условия будут различаться в зависимости от торговой площадки, а некоторые предложения останутся доступными до начала декабря.

11.11 и Black Friday проходят почти подряд, но условия и сроки на площадках различаются. Life.ru собрал календарь ноябрьских распродаж и сравнил, когда выгоднее покупать.

У разных площадок Black Friday начинается и заканчивается в разные дни. Сводные сроки акций Ozon, Wildberries, М.Видео, Яндекс Маркета и AliExpress Life.ru собрал в одном материале.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении МВД для любителей интернет-шопинга. Правоохранители советовали насторожиться, если продавец требует перевести предоплату на личную карту или торопит с оформлением заказа. В свою очередь, адвокат Екатерина Духина назвала признаки мошеннических интернет-магазинов. Среди них — отсутствие регистрационных данных компании и попытки увести покупателя на сторонние страницы оплаты.