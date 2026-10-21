Уловка с мессенджерами и левыми ссылками: Адвокат указала на явные маркеры онлайн-мошенников
Адвокат Духина назвала семь признаков мошеннического интернет-магазина
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Низкая цена, перевод общения в мессенджер и просьба перевести деньги на карту физлица — всё это признаки мошенничества. Адвокат, управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Духина и партнёры» Екатерина Духина в комментарии для Life.ru объяснила, как проверить продавца до оплаты и что делать, если деньги уже ушли.
Важно понимать, у кого вы покупаете. Закон о защите прав потребителей действует, только если продавец — организация или ИП. При покупке у частного лица применяются лишь общие нормы ГК РФ, и защита покупателя заметно слабее. Если продавец — предприниматель, при предоплате он обязан передать товар в оговорённый срок. При просрочке потребитель вправе потребовать вернуть деньги, а также неустойку 0,5% от суммы предоплаты за каждый день. Но все эти права работают, только если продавец реален. Поэтому проверять его нужно до перевода.
При дистанционной продаже до заключения договора продавец обязан сообщить наименование, адрес и ОГРН. От товара можно отказаться до его получения и в течение 7 дней после. При невозврате денег в суде к этому добавляются компенсация морального вреда и штраф 50% от присуждённой суммы. Госпошлину потребитель не платит.
Среди тревожных сигналов эксперт выделяет:
• цену значительно ниже среднерыночного уровня;
• требование стопроцентной предоплаты под предлогом срочности;
• отправку сторонних ссылок на оплату в личных чатах;
• сокрытие регистрационных данных (ИНН, ОГРН, адреса);
• «пустые» профили без истории, реальных отзывов или с шаблонными фотографиями из поиска.
Эксперт советует проверить продавца по ИНН на сайте ФНС: дату регистрации и статус. Также необходимо выяснить возраст сайта магазина через WHOIS-сервис. Если домен зарегистрирован несколько недель назад, а ассортимент огромный, это один из признаков мошенников. В таком случае платить стоит на расчётный счёт организации и после требовать кассовый чек. Использовать, также, нужно безопасные интернет-площадки, сохранить объявление, переписку и реквизиты.
«Добросовестный продавец даёт себя проверить. Если вам мешают это сделать, это уже ответ», — заключила адвокат.
Ранее МВД уже предупреждало россиян о распространении мошеннических схем при покупках в интернете. В сентябре 2025 года ведомство назвало главными признаками обмана подозрительно низкие цены, крупные скидки и предложения оплатить товар по сторонней ссылке. В июне того же года киберполиция рассказала о поддельных интернет-магазинах и фальшивых платёжных формах: злоумышленники копируют оформление настоящих торговых площадок, получают банковские данные покупателей и исчезают после перевода денег. В феврале 2026 года мошенники начали рассылать сообщения о начислении 15-процентного кешбэка, заманивая пользователей на поддельные сайты банков и маркетплейсов. В апреле депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о фальшивых скидочных купонах и обещаниях кешбэка до 90%, которые используются для кражи платёжных данных. А в августе специалисты проекта «Мошеловка» выявили поддельные распродажи школьных товаров перед 1 Сентября. Если покупатель уже перевёл деньги, но не получил заказ, юристы советуют сохранить переписку и платёжные документы, направить претензию продавцу, обратиться в банк и при признаках мошенничества подать заявление в полицию.
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