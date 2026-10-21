Уловка с мессенджерами и левыми ссылками: Адвокат указала на явные маркеры онлайн-мошенников

Низкая цена, перевод общения в мессенджер и просьба перевести деньги на карту физлица — всё это признаки мошенничества. Адвокат, управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Духина и партнёры» Екатерина Духина в комментарии для Life.ru объяснила, как проверить продавца до оплаты и что делать, если деньги уже ушли.

Важно понимать, у кого вы покупаете. Закон о защите прав потребителей действует, только если продавец — организация или ИП. При покупке у частного лица применяются лишь общие нормы ГК РФ, и защита покупателя заметно слабее. Если продавец — предприниматель, при предоплате он обязан передать товар в оговорённый срок. При просрочке потребитель вправе потребовать вернуть деньги, а также неустойку 0,5% от суммы предоплаты за каждый день. Но все эти права работают, только если продавец реален. Поэтому проверять его нужно до перевода. Екатерина Духина Адвокат, управляющий партнёр АБ «Духина и партнёры»

При дистанционной продаже до заключения договора продавец обязан сообщить наименование, адрес и ОГРН. От товара можно отказаться до его получения и в течение 7 дней после. При невозврате денег в суде к этому добавляются компенсация морального вреда и штраф 50% от присуждённой суммы. Госпошлину потребитель не платит.

Среди тревожных сигналов эксперт выделяет: • цену значительно ниже среднерыночного уровня; • требование стопроцентной предоплаты под предлогом срочности; • отправку сторонних ссылок на оплату в личных чатах; • сокрытие регистрационных данных (ИНН, ОГРН, адреса); • «пустые» профили без истории, реальных отзывов или с шаблонными фотографиями из поиска.

Эксперт советует проверить продавца по ИНН на сайте ФНС: дату регистрации и статус. Также необходимо выяснить возраст сайта магазина через WHOIS-сервис. Если домен зарегистрирован несколько недель назад, а ассортимент огромный, это один из признаков мошенников. В таком случае платить стоит на расчётный счёт организации и после требовать кассовый чек. Использовать, также, нужно безопасные интернет-площадки, сохранить объявление, переписку и реквизиты.

«Добросовестный продавец даёт себя проверить. Если вам мешают это сделать, это уже ответ», — заключила адвокат.