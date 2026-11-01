Магазины не вправе отказывать покупателям в обмене или возврате товаров только потому, что те были приобретены по акции в «чёрную пятницу». Надписи о невозможности вернуть вещи с распродажи не имеют юридической силы, если противоречат закону. Об этом управляющий партнёр МКМ «Кузьмин и партнёры» Геннадий Кузьмин рассказал в беседе с «Абзацем».

По словам юриста, снижение цены не лишает покупателя предусмотренных законом прав. Это правило действует как для обычных магазинов, так и для маркетплейсов, однако конкретные условия зависят от способа покупки и состояния товара.

«Объявления такого плана, что товары со скидкой возврату не подлежат, прямо противоречат действующему законодательству», — подчеркнул Кузьмин.

Если качественная непродовольственная вещь, купленная в обычном магазине, не подошла по размеру, фасону, цвету или другим предусмотренным законом характеристикам, покупатель вправе обменять её в течение 14 дней, не считая дня покупки. Если подходящего аналога нет, можно потребовать деньги обратно. При этом товар не должен быть в употреблении, а его потребительские свойства и фабричные ярлыки должны сохраниться. Для некоторых категорий товаров действуют исключения.

С интернет-заказами ситуация иная. От качественного товара, приобретённого дистанционно, по общему правилу можно отказаться в течение семи дней после получения. Если продавец не предоставил письменную информацию о порядке и сроках возврата при доставке, этот период увеличивается до трёх месяцев. Сам товар при этом должен сохранить товарный вид и потребительские свойства.

Если продавец отказывается выполнять законные требования, Кузьмин советует направить письменную претензию. При обращении через маркетплейс полезно сохранить переписку, сделать скриншоты и зафиксировать ответ службы поддержки. Если спор не удаётся решить, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

При наличии законных оснований покупатель вправе требовать возврата денег, предусмотренной законом неустойки и других выплат. Однако их размер зависит от характера нарушения и обстоятельств дела. Сам по себе факт покупки со скидкой не даёт продавцу права устанавливать собственные ограничения вопреки законодательству.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощении возврата товаров с маркетплейсов. Покупателям предлагают разрешить отправлять качественные вещи обратно почтой, курьером или через пункт выдачи, чтобы продавцы не могли требовать обязательного личного визита.