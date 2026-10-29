«Проблема понятна каждому»: Россиянам упростят возврат товаров с маркетплейсов

Покупателям хотят разрешить возвращать качественные онлайн-заказы почтой, курьером или через пункт выдачи, исключив требование обязательно приехать к продавцу лично. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

«Эта проблема понятна каждому, кто хоть раз заказывал что-то онлайн», — заявил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Его слова приводит RG.ru.

Если закон будет принят, обратную доставку придётся оплачивать покупателю, а выбранный способ возврата позволит продавцу проверить состояние вещи при получении. Сейчас человек может формально иметь право вернуть покупку, но фактически лишиться такой возможности, например, если магазин за сотни километров отказывается принимать посылку.

Продавцов предлагают обязать заранее раскрывать способы возврата, связанные с ним расходы и риски потери или повреждения отправления. При этом магазин сохранит возможность проверить товар, уточнил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

Если при перевозке вещь потеряет товарный вид или потребительские свойства, это может стать основанием для отказа. Ко второму чтению предложено уточнить распределение рисков: если покупатель выбрал вариант доставки, предложенный продавцом, ответственность за перевозку хотят возложить на последнего.

Ранее в Госдуме призвали упростить возврат денег за покупки на сайтах объявлений. Покупателям предлагают дать семь дней на претензию о несоответствии товара описанию, а оплату резервировать на этот срок или до разрешения возможного спора. Если требования признают обоснованными, обратную доставку должен будет оплатить продавец.