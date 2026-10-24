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Опубликовано 24 октября, 11:54

Названы 7 уловок маркетологов, чтобы заставить купить ненужный товар

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Модные новинки, подарки за покупку и даже атмосфера магазина способны подтолкнуть к незапланированным расходам. Семь приёмов, с помощью которых маркетологи воздействуют на покупателей, разобрало РИАМО. К примеру, через создание трендов вещь превращают в обязательный атрибут сезона. Блогеры, знаменитости и многочисленные лайки убеждают обновить гардероб, даже если прежняя одежда вполне устраивает.

Следом работает искусственная необходимость: рекламу выстраивают так, будто без нового смартфона человек отстанет от друзей и упустит важные события. К покупке подталкивает и игра на эмоциях. Ограниченный срок предложения вызывает тревогу, клубный доступ даёт ощущение избранности, а знакомый вкус напоминает о детстве.

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Страх расстаться с уже опробованным используют через дегустации, примерки и бесплатные подписки. После знакомства с продуктом отказаться от него психологически сложнее. Другой приём — ощущение выгоды. Подарки и предложения «два по цене одного» помогают оправдать лишние расходы экономией, хотя цена иногда остаётся обычной.

В самом магазине действует продуманная расстановка товаров: дорогие позиции размещают на уровне глаз, акционные — возле касс, а необходимое приходится искать. Наконец, эмоциональное вовлечение поддерживают музыкой, освещением и ароматами. Программы лояльности закрепляют привычку возвращаться и покупать снова.

Мошенники придумали новую схему развода покупателей iPhone Duo
Мошенники придумали новую схему развода покупателей iPhone Duo

Ранее экономист связал ранний спрос на новогодний декор с рекламным давлением площадок и желанием покупателей распределить расходы. По его словам, заблаговременные покупки помогают экономить только при соблюдении бюджета, а бездумная реакция на скидки оборачивается импульсивными тратами.

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Борис Эльфанд
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