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Опубликовано 18 октября, 14:44

«Готовь ёлку осенью...» Почему россияне бросились скупать новогодние товары в октябре

Экономист Миролюбов: Россияне скупают новогодние товары в октябре из-за рекламы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Реклама торговых площадок и стремление заранее распределить праздничные расходы подстегнули октябрьский спрос на новогодний декор, рассказал экономист Денис Миролюбов. По его словам, маркетплейсы начинают продвижение заблаговременно и создают у покупателей ощущение срочности.

«Здесь сошлись маркетинговое давление площадок и желание людей распределить расходы», — пояснил собеседник «Абзаца».

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Впечатляющие показатели роста он связал с эффектом низкой базы: если первоначально покупок было мало, даже небольшой прирост даёт высокие проценты. При этом приобретение ёлок и украшений не поможет сохранить сбережения от инфляции.

Ранняя подготовка имеет смысл, когда покупки укладываются в заранее составленный семейный бюджет. Иначе реакция на скидки оборачивается импульсивными тратами вместо экономии. Масштабного подорожания всего ассортимента в декабре специалист не ожидает. Поднять цены могут лишь на отдельные востребованные позиции.

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Ранее эксперт рассказала Life.ru, какие новогодние покупки можно сделать уже в октябре: прежде всего декор, праздничный текстиль и продукты длительного хранения. Перед походом в магазин она посоветовала проверить домашние запасы, составить список и распределить покупки по месяцам.

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Борис Эльфанд
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