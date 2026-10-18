«Готовь ёлку осенью...» Почему россияне бросились скупать новогодние товары в октябре
Экономист Миролюбов: Россияне скупают новогодние товары в октябре из-за рекламы
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Реклама торговых площадок и стремление заранее распределить праздничные расходы подстегнули октябрьский спрос на новогодний декор, рассказал экономист Денис Миролюбов. По его словам, маркетплейсы начинают продвижение заблаговременно и создают у покупателей ощущение срочности.
«Здесь сошлись маркетинговое давление площадок и желание людей распределить расходы», — пояснил собеседник «Абзаца».
Впечатляющие показатели роста он связал с эффектом низкой базы: если первоначально покупок было мало, даже небольшой прирост даёт высокие проценты. При этом приобретение ёлок и украшений не поможет сохранить сбережения от инфляции.
Ранняя подготовка имеет смысл, когда покупки укладываются в заранее составленный семейный бюджет. Иначе реакция на скидки оборачивается импульсивными тратами вместо экономии. Масштабного подорожания всего ассортимента в декабре специалист не ожидает. Поднять цены могут лишь на отдельные востребованные позиции.
Ранее эксперт рассказала Life.ru, какие новогодние покупки можно сделать уже в октябре: прежде всего декор, праздничный текстиль и продукты длительного хранения. Перед походом в магазин она посоветовала проверить домашние запасы, составить список и распределить покупки по месяцам.