В Госдуме призвали упростить возврат денег за покупки на сайтах объявлений

Покупателям на сайтах объявлений хотят дать семь дней после получения товара на подачу претензии о его несоответствии описанию. Инициативу намерены проработать с правительством, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, скрытые дефекты нередко обнаруживаются только дома. При этом продавец может удалить объявление, лишив покупателя доступа к описанию вещи, а площадка — предложить решать вопрос через суд. Депутаты предлагают резервировать оплату на семь дней, а при возникновении претензии — до разрешения спора.

Продавцу отводится три дня на ответ, площадке — десять дней на рассмотрение. Возражения можно будет подать за три дня, независимую товароведческую проверку предлагается проводить за пять. Если претензию удовлетворят, обратную доставку оплатит продавец, а деньги покупателю перечислят в трёхдневный срок.

Объявления, фотографии, переписку и историю изменений площадки должны будут хранить три года, а при споре — до его завершения. Покупателям хотят предоставить возможность выгружать материалы сделки, а за нарушение обязанностей предусмотреть ответственность сервиса, пишет RG.ru.

Ранее адвокат объяснила, что при покупке у частного лица защита покупателя отличается от сделки с магазином. В первом случае применяются общие нормы Гражданского кодекса. Для возможного спора специалист посоветовала сохранять объявление, переписку и платёжные документы.