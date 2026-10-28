Сначала задрали, потом скинули: как в Чёрную пятницу распознать скидку, которой не было

Как распознать настоящую выгоду и выжать максимум из Чёрной пятницы? Прежде всего, нужно понимать реальную стоимость вещи. Если вы привыкли покупать молоко за 100 рублей, а в распродажу видите ценник 120 рублей и перечёркнутый 105, то это никакая не скидка. Тот же принцип работает и в Чёрную пятницу. Личный финансовый консультант Александр Патешман объяснил Life.ru, как понять, что вас пытаются надуть.

Первая рекомендация — покупать те вещи, цену которых вы знаете. Например, если телефон в обычные дни стоит определённую сумму и на него дают честную скидку 10-20%, то это действительно распродажа. Но если цену сначала задрали, а потом «скинули» до прежнего уровня, это не работает. Также стоит закупать товары для ежедневного быта: порошки, гели и прочее. Мы все примерно знаем их стоимость, поэтому легко проверить, действительно ли цена на распродаже ниже Александр Патешман личный финансовый консультант

Как подготовиться к распродаже прямо сейчас? Во-первых, проверьте категории кэшбэка в банковских приложениях на следующий месяц. Посмотрите, есть ли там повышенный кэшбэк маркетплейсы. Если у вас таких категорий нет, проверьте карты родственников и совершайте покупки через них. Во-вторых, если вы планируете покупку в конкретном сетевом магазине, проверьте их предложения на маркетплейсах. Часто маркетплейс сам доставляет товар бесплатно, в то время как прямая доставка из магазина может стоить денег. Это критично при заказе крупногабаритной техники, вроде духового шкафа: вы можете сэкономить 3 000 рублей на скидке, но отдать 5 000 за доставку. Поэтому иногда выгоднее купить товар того же бренда, но через посредника с бесплатной логистикой.

В-третьих, заранее зайдите на страницы интересующих вас магазинов и соберите все доступные купоны и скидки продавца. В течение самой распродажи ловите дополнительные горящие акции, чтобы применить их вместе с купонами. Обязательно сравнивайте цены у разных поставщиков и на разных площадках, а также изучайте условия оплаты. Возможно, где-то будет выгоднее воспользоваться беспроцентной рассрочкой. В таком случае ваши деньги пока посидят на вкладе и принесут процент, а покупку вы оплатите позже. Это тоже элемент финансовой стратегии, который стоит рассматривать.

Что я бы не рекомендовал покупать, так это всевозможные товары категории «ноунейм». Например, платье, которое якобы стоило 30 000 рублей, а сейчас продаётся со скидкой 95% за 2 000. Мы никогда не узнаем его реальную стоимость — оно может стоить как 500 рублей, так и все 30 тысяч. Часто это просто маркетинговые накрутки, особенно на товары из Китая под собственными брендами. Помните, что на базовые вещи вроде молока никто не даёт скидку 90% Александр Патешман личный финансовый консультант

Маркетплейсы, как и обычные супермаркеты, могут выставлять товары первой необходимости по очень низким ценам, чтобы завлечь клиента, но на остальном ассортименте они своё доберут, предупредил эксперт. Главный совет: формируйте свой виш-лист заранее. Планируйте подарки на Новый год уже сейчас, чтобы избежать предновогоднего ажиотажа и лишних трат. Обращайте внимание на сроки возврата товара — иногда они превышают стандартные 14 дней, что удобно для ранних покупок.

Сформируйте корзину, примените все промокоды и, если это выгодно, оформите рассрочку. Когда перед праздниками придёт зарплата, вы просто погасите эти беспроцентные платежи. Таким образом вы и воспользуетесь реальными скидками, и сохраните свои нервы, не участвуя в декабрьской суете. Заходите на маркетплейсы заранее, кликайте на скидки продавцов и ловите актуальные предложения. Посмотрите уже сейчас цены на все интересующие вас товары, сделайте скрины и сравните их в Чёрную пятницу.

Напомним, крупные российские торговые площадки назвали даты проведения «чёрной пятницы» в 2026 году. Самые ранние распродажи стартуют 12 ноября, а на отдельных маркетплейсах акции продлятся до начала декабря.