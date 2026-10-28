Скидка есть, товара нет: В Госдуме раскрыли ловушки поддельных магазинов на «Чёрную пятницу»

Вместо покупки со скидкой — потерянные деньги и украденные данные карты. На масштабных распродажах мошенники ловят покупателей с помощью копий известных магазинов, фальшивых отзывов и предложений, которые якобы действуют считаные минуты. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Их главная задача — воспользоваться желанием человека сэкономить, пока он не успел критически оценить предложение. Поэтому в период “Чёрной пятницы” важно помнить: чем привлекательнее скидка, тем внимательнее нужно проверять её источник», — подчеркнул депутат.

Копия магазина и фальшивая оплата

По словам Немкина, злоумышленники создают сайты, практически полностью повторяющие настоящие торговые площадки. На них размещают фотографии товаров, выдуманные отзывы и контакты. Ссылки распространяют через рекламу, электронные письма и мессенджеры.

После оплаты покупатель рискует остаться без заказа. Другой сценарий — поддельная платёжная страница, на которой человек вводит банковские данные или сведения для входа в личный кабинет. Полученную информацию преступники могут использовать для дальнейшего обмана.

«Дополнительная сложность заключается в том, что даже качественно оформленный сайт и положительные отзывы не гарантируют добросовестность продавца», — отметил Немкин.

«Осталось два товара»: когда стоит остановиться

Таймер обратного отсчёта, последние экземпляры и скидка «только на несколько минут» заставляют торопиться. Такие инструменты используют и законные магазины, поэтому сами по себе они не доказывают мошенничество.

Насторожить должно сочетание признаков: необычно низкая цена, отсутствие достоверных сведений о продавце и требование перевести деньги на частную карту. Если одновременно покупателя подгоняют, от сделки лучше отказаться.

«При этом наличие HTTPS и значка защищённого соединения само по себе не подтверждает надёжность магазина: мошеннические сайты тоже могут использовать шифрование», — предупредил депутат.

Как проверить предложение

Немкин посоветовал открывать магазин самостоятельно — через официальное приложение или сохранённую закладку. Перед оплатой нужно проверить адрес сайта, сведения о продавце, условия доставки и возврата. Сравнение предложений и истории цены поможет понять, насколько реальна скидка.

Оплачивать заказ предпочтительно внутри официальной площадки. Просьба продавца перейти для расчёта на сторонний сайт — повод остановиться и проверить происходящее. Передавать кому-либо пароли, коды подтверждения из СМС и push-уведомлений, а также данные для входа в банковское приложение нельзя.

По мнению депутата, заранее составленные список покупок и бюджет помогают избежать импульсивных решений.

«В целом главный риск “Чёрной пятницы” заключается не столько в самих скидках, сколько в сочетании эмоционального давления, высокой скорости принятия решений и недостаточной проверки продавца», — объяснил он.

Если деньги уже ушли

При подозрении на обман нужно как можно быстрее связаться с банком. Если данные карты попали к посторонним, следует обсудить её блокировку и перевыпуск. Скомпрометированные пароли необходимо сменить, а о случившемся — сообщить в правоохранительные органы.