Кардиолог объяснила, чем «Чёрная пятница» опасна для гипертоников

Активный шопинг в период распродаж, подобных «Чёрной пятнице», может быть опасен для людей с проблемами сердца и сосудов. О рисках шопинг-марафонов для здоровья рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова в интервью РИАМО.

Продолжительные походы по торговым центрам создают комплексную нагрузку на организм. Длительная ходьба, эмоциональное напряжение от толпы и шума, а также спешка провоцируют выброс адреналина и кортизола, что приводит к учащению пульса и сужению сосудов. Для людей с гипертонией это грозит резкими скачками давления вплоть до криза. Дополнительными факторами риска становятся резкие перепады температуры при входе в помещение и выходе на улицу, употребление кофе и энергетиков, а также ношение тяжелых сумок, что дополнительно нагружает сердечную мышцу.

Особую осторожность следует проявлять людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, аритмией, диабетом или имеет избыточный вес. Кардиолог рекомендует перед шопингом принять прописанные лекарства, взять с собой воду и делать перерывы каждые 40–60 минут.

При появлении таких симптомов, как боль в груди, одышка, сильное головокружение, холодный пот или асимметрия лица, необходимо немедленно прекратить шопинг и обратиться за медицинской помощью.

А ранее Life.ru рассказывал о грядущей ежегодной распродаже 11.11. Какие магазины будут участвовать и сколько продлится распродажа — в материале Life.ru.