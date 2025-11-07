ФАС просят запретить ложные скидки в преддверии распродажи 11.11

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в ФАС с просьбой рассмотреть возможность усилить контроль за реальным размером скидок в преддверии периода масштабных распродаж (11.11, «Чёрная пятница»). Обращение есть в распоряжении Life.ru.

По мнению председателя организации Ивана Курбакова, продавцы искусственно увеличивают стоимость товара за несколько дней до «распродажи», а затем снижают её до исходного уровня, маркируя цену как «со скидкой» или «по акции». В случае выявления нарушений Курбаков просит возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства и о недобросовестной конкуренции.

Как прокомментировал Life.ru юрист, директор департамента правовой поддержки общественной организации «Отцы рядом» Максим Субботин, введение потребителей в заблуждение посредством имитации скидок нарушает Федеральный закон «О рекламе».

«Использование старых цен, выделенных другим цветом, или искусственное повышение и последующее снижение цен может рассматриваться как введение потребителя в заблуждение, а также как недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама. За подобные нарушения предусмотрена ответственность, включая штрафы и запрет на использование подобных маркетинговых приемов», — добавил он.

Перед 11.11 эксперты отдельно предупреждали о ложных скидках, когда цену сначала повышают, а затем возвращают к прежнему уровню. Как сравнивать предложения и когда проходит 11.11 — в хабе Life.ru.