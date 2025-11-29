Россия и США
29 ноября, 14:15

Раскрыты главные уловки маркетологов для развода россиян в «чёрную пятницу»

Обложка © Life.ru

В наши дни распродажи превратились в сложный маркетинговый механизм, где реальные скидки соседствуют с психологическими уловками, заявила CVO digital-агентства Александра Самсонова. По её словам, ритейлеры заранее завышают цены, создают искусственный дефицит через таймеры и ограниченные остатки, а вместо прямых скидок предлагают бонусы и промокоды, что позволяет стимулировать спрос без значительного снижения цен.

«Экономия, безусловно, возможна, но не всегда значительная. Цены действительно могут снижаться на устаревшие модели: смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, которые ритейлерам важно распродать до обновления ассортимента», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Финансовый эксперт Татьяна Волкова подчеркнула, что маркетинг давит на эмоции покупателей через эффект толпы и страх упущенной выгоды, заставляя совершать импульсные покупки. Для реальной экономии она рекомендует заранее составлять список необходимого, проверять историю цен, устанавливать лимит трат и применять правило 24-часового ожидания перед покупкой.

Специалисты сходятся во мнении, что распродажа становится инструментом экономии только при осознанном подходе, когда покупатель анализирует ценность товара, а не поддается маркетинговому давлению. Однако если заранее отслеживать цены, то можно избежать необоснованных трат.

Ранее Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков. Кроме того, гражданам рассказали, насколько выгодно покупать технику перед Новым годом.

