Раскрыты главные уловки маркетологов для развода россиян в «чёрную пятницу»

В наши дни распродажи превратились в сложный маркетинговый механизм, где реальные скидки соседствуют с психологическими уловками, заявила CVO digital-агентства Александра Самсонова. По её словам, ритейлеры заранее завышают цены, создают искусственный дефицит через таймеры и ограниченные остатки, а вместо прямых скидок предлагают бонусы и промокоды, что позволяет стимулировать спрос без значительного снижения цен.

«Экономия, безусловно, возможна, но не всегда значительная. Цены действительно могут снижаться на устаревшие модели: смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, которые ритейлерам важно распродать до обновления ассортимента», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

Финансовый эксперт Татьяна Волкова подчеркнула, что маркетинг давит на эмоции покупателей через эффект толпы и страх упущенной выгоды, заставляя совершать импульсные покупки. Для реальной экономии она рекомендует заранее составлять список необходимого, проверять историю цен, устанавливать лимит трат и применять правило 24-часового ожидания перед покупкой.

Специалисты сходятся во мнении, что распродажа становится инструментом экономии только при осознанном подходе, когда покупатель анализирует ценность товара, а не поддается маркетинговому давлению. Однако если заранее отслеживать цены, то можно избежать необоснованных трат.