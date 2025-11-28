Нас обманывают? Эти 6 отличий «чёрной пятницы» в России и США точно вас шокируют

Каждый ноябрь мы наблюдаем один и тот же ритуал: магазины кричат о скидках, маркетплейсы обещают невероятные цены, а покупатели скептически хмурятся. Мы привыкли считать, что «чёрная пятница» у нас примерно такая же, как в Америке. Ну разве что без сумасшедших толп у дверей супермаркетов. Но на самом деле российская «чёрная пятница» и американский Black Friday похожи друг на друга примерно как борщ на бургер. Мы разобрались, в чём заключаются главные отличия, и некоторые из них вас точно удивят.

Один день против целой недели — когда праздник превращается в марафон

Как проходит «чёрная пятница» в Америке и чем отличается от российской. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В США «чёрная пятница» живёт строго по календарю: это пятница после Дня благодарения, который отмечают в последний четверг ноября. Магазины открываются в полночь или даже раньше, предлагают ошеломительные скидки на несколько часов, и к концу дня всё заканчивается. Американцы знают: если не успел купить в пятницу, пропустил главное. Киберпонедельник подхватывает эстафету только для онлайн-покупок, но это уже совсем другая история.

В России же «чёрная пятница» растягивается как резиновая. Распродажи стартуют за неделю до заветной даты, продолжаются все выходные и часто длятся до конца ноября. Некоторые магазины умудряются устраивать «чёрную пятницу» несколько раз в год! Это уже не день суперскидок, а целый сезон условных распродаж, где понятие срочности размывается до состояния тумана.

Штурм магазинов против спокойного клика мышкой — где реальный экстрим

Картинки из американских супермаркетов в «чёрную пятницу» выглядят как кадры из фильма-катастрофы. Покупатели ночуют у дверей магазинов с раскладушками и термосами, чтобы ворваться первыми. Когда двери открываются, начинается настоящий хаос: люди бегут по торговым залам, выхватывают телевизоры из рук соседей, дерутся за последнюю игровую приставку. За годы существования «чёрной пятницы» в США зафиксированы десятки травм, несколько летальных исходов в давке, случаи применения слезоточивого газа покупателями друг против друга. В 2011 году продавца супермаркета насмерть затоптала толпа, хотя мужчина весил 122 килограмма и был ростом 195 сантиметров.

У нас такого безумия не наблюдается потому, что основные распродажи проходят онлайн. Мы сидим дома в пижамах, неспешно листаем предложения маркетплейсов, сравниваем цены и добавляем товары в корзину. Никаких очередей, никаких потасовок, никакого риска для жизни. Максимум, что нам угрожает, — перегруженный сайт или разочарование от мелкого шрифта в условиях акции.

Настоящие скидки против маркетинговых манипуляций — где обман, а где правда

Чем российская «чёрная пятница» отличается от американской: 6 фактов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Американские магазины в «чёрную пятницу» действительно сбрасывают цены до минимума, порой продавая товары себе в убыток ради привлечения покупателей. Скидки в 50–80% там не редкость, а норма. Система устроена честно: магазины весь год копят товар специально для этого дня, выходят «в чёрную зону» прибыли за счёт колоссального объёма продаж. Покупатели знают, что если Target или Best Buy обещают скидку, то она будет реальной.

В России ситуация совершенно иная. Многие продавцы используют классический трюк: за несколько недель до «чёрной пятницы» накручивают цены на товары, а потом «великодушно» возвращают их к обычному уровню или чуть ниже. Получается, скидка существует только на бумаге. Опросы показывают, что трое из четырёх россиян считают «чёрную пятницу» обманом, а в 2024 году только каждый десятый планировал что-то покупать. Доверие к распродажам упало настолько, что даже средний бюджет покупок снизился на 11%.

День благодарения против календарной даты — когда культурный контекст решает всё

В Америке «чёрная пятница» неразрывно связана с Днём благодарения, одним из главных национальных праздников. Семьи собираются за ужином в четверг, а в пятницу начинается традиционный предрождественский шопинг. Это часть культурного кода, традиция, которая передаётся из поколения в поколение. Американцы планируют поездки по магазинам заранее, составляют списки подарков, воспринимают Black Friday как семейное событие. Существует даже «Суббота малого бизнеса», когда покупателей призывают поддержать местные магазины, а не только крупные сети.

У нас же День благодарения никто не отмечает, поэтому «чёрная пятница» висит в календаре как случайная дата, оторванная от культурного контекста. Мы не готовимся к ней как к празднику, не планируем семейные походы по торговым центрам, не связываем её ни с какими традициями. Это просто очередная рекламная акция среди сотни других, поэтому относимся к ней с той же долей скептицизма, что и к любым обещаниям маркетологов.

Опустошённые полки против условного дефицита — когда товара нет, а когда его просто прячут

«Чёрная пятница» в США и России: разница в проведении распродаж. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nelson Antoine

Американская «чёрная пятница» работает по принципу реального дефицита: магазины закупают ограниченное количество ходовых товаров по сниженным ценам, выставляют их на продажу, и кто успел, тот и съел. К вечеру пятницы полки действительно пустеют, склады освобождаются, а покупатели уходят с добычей или разочарованием. Существуют даже специальные предложения door busters — товары по бросовым ценам только для тех, кто пришёл к самому открытию. Количество строго ограниченно: закончились — и всё, извините.

В России картина другая. Маркетплейсы создают иллюзию дефицита с помощью таймеров обратного отсчёта и надписей «осталось всего три штуки», но на самом деле товар никуда не исчезает. Просто через неделю он появится снова, но, возможно, под другой акцией. Настоящего ажиотажа и реального опустошения складов не происходит. Это театр, где все играют свои роли: продавцы изображают щедрость, покупатели — восторг, а товар спокойно лежит на складе в достаточном количестве.

Возврат как табу против закона о защите прав потребителей — когда правила игры меняются

«Чёрная пятница» в Америке и России: сравнение скидок и условий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

В США существует негласное правило: товар, купленный в «чёрную пятницу», вернуть практически невозможно или очень стыдно. Покупатели это знают и принимают условия игры. Магазины намеренно ужесточают политику возврата именно для распродажных товаров потому, что продают их почти себе в убыток. Поэтому процент возврата в этот день минимальный. Люди стоят в очередях, борются за товар, рискуют здоровьем — конечно, они не собираются его возвращать. Это серьёзное решение, а не спонтанная покупка.

В наших краях всё совершенно иначе. Закон о защите прав потребителей работает одинаково для всех дней года, включая «чёрную пятницу». Купили товар со скидкой и передумали? Пожалуйста, возвращайте в течение положенного срока. Никто не имеет права отказать вам из-за того, что покупка была сделана на распродаже. Это создаёт совершенно другую психологию покупок: мы относимся к «чёрной пятнице» легкомысленно, покупаем импульсивно, зная, что всегда можем вернуть товар, если разочаруемся.