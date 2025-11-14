Экономим в супермаркете: 7 лайфхаков, как обойти капиталистические уловки и не купить больше

Экономия — это дело, которое требует не только сноровки, но и стратегии. Когда вы едете в супермаркет, главное — не попадаться на чисто психологические потребительские «триггеры». То есть рычаги, которые стимулируют вас тратить больше. Если сами работали в супермаркете, и так всю «базу» знаете: что кладётся на самый верх, где лежат самые маржинальные товары и так далее. А если нет, этот материал с лайфхаками по экономии — как раз для вас.

Лайфхак 1. Не верьте своим глазам

Супермаркет: как не играть по его правилам и сэкономить. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Буквально. В супермаркете самые дорогие товары расположены на уровне глаз. Они знают, что в целом мужчины выше женщин, поэтому будут размещать дорогие дезодоранты в районе 171 сантиметра от пола, а дорогую помаду — где-то на уровне 161 сантиметра. Поэтому смотреть надо либо вверх, либо вниз. А ещё лучше — сканировать стеллаж сразу по вертикали. Аналоги вы найдёте где-то там и сэкономите до 30%.

Лайфхак 2. Помните, что цена вас обманет

Скидки и акции в супермаркетах: правда ли, что на них можно сэкономить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Акция и скидка — это приятно. Но зачастую вы имеете дело с ценой 100 граммов сыра. А фасовка упаковки — это 300 граммов или больше. Наверное, самая фрустрирующая уловка супермаркетов. Когда ты понимаешь, сколько в итоге придётся заплатить просто за то, чтобы оставаться сытым и относительно здоровым... Поэтому «не ведитесь» на низкие цены. Всегда высчитывайте цену за 10 граммов, за килограмм или за литр.

Лайфхак 3. Где не стоит останавливаться

Экономим в магазине: в каких местах стоят самые дорогие товары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Есть несколько зон, где в супермаркете лучше не останавливаться: тупики в конце проходов, отдельные одинокие стеллажи, зона около касс... Представьте себе, что те подверглись зомби-заражению. Проходите через них как можно быстрее. Товары, выставленные на этих локациях, продаются с большой наценкой. Вы найдёте дешевле в районном хозяйственном магазине. Просто идите быстрее и не думайте о жвачке или батарейках.

Лайфхак 4. Спрашивайте себя, чего хотите

Супермаркеты Москвы и Подмосковья могут различаться, но построены по единому принципу. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Целое искусство в мире маркетинга — кросс-мерчандайзинг. Этот термин означает, что товары располагаются рядом, если они входят в одну и ту же нишу. Например, хлопья рядом с молоком. Сладости рядом с чаем. Чипсы рядом с пивом. И так далее. Вы можете использовать это в свою пользу, поскольку кросс-мерчандайзинг поможет вам составить план покупок. Но перед тем, как положить товар в корзину, думайте: он вам на этой неделе нужен или нет? От пива можно отказаться, от соуса для макарон — тоже.

Лайфхак 5. Отказываемся от тележки

Скидки в супермаркетах не помогут вам сэкономить, если вы всё ещё катаете тележку. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Супермаркет — это большой ангар. Его стены высокие, потолок далеко. Много пустого пространства. И это пространство хочется немного заполнить. Поэтому на теневых уровнях психики вас стимулируют взять большую тележку и наполнить её до краёв. А это совсем не обязательно. Лучше берите корзинку. Или тележку поменьше. Или попробуйте вообще пойти за покупками со своей сумкой. Если повезёт, охранники не станут вас задерживать за сам факт наличия шопера в руках.

Лайфхак 6. Вам нужны бренды, но другие

Акции в супермаркетах бывают разные, но вам нужны «родные» бренды магазина. Вы удивитесь многим из них. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Помним: бренды в супермаркете располагаются на уровне глаз. При этом большие компании тратят много денег на маркетинг, рекламные кампании, креатив — и всё это включается в цену. Можете попробовать поискать немного другие торговые марки. «Родные» бренды магазина, в который вы приехали. Обычно такие товары стоят дешевле всех остальных. А делаются зачастую на тех же заводах. И качество не уступает. Поэтому можно задуматься над «ноунеймами».

Лайфхак 7. Создайте себе кокон

Каки психологические уловки заставляют тратить в магазине больше и можно ли их избежать? Фото © Freepik

В супермаркете увеличение продаж стимулируется не только визуальной составляющей. Желание покупать больше возникает от комплексного воздействия на все органы чувств. Обоняние — запах выпечки у входа. Осязание и чувство пространства — образ большого ангара. И слух: музыка спокойная, расслабленная и «очищенная» от сильной эмоции. Она как бы невзначай замедляет нас и заставляет больше смотреть по сторонам. Поэтому ходите в супермаркет в наушниках со своей музыкой или же интересным подкастом.