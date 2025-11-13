Ревнивая россиянка облила своего парня пивом и разбила бокал о голову соперницы

В Центральном районном суде Челябинска начнётся рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая в состоянии ревности нанесла травмы сопернице с помощью пивного бокала. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уточнив, что 26-летняя обвиняемая проходит по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ревнивая жительница Челябинска разбила бокал о голову соперницы. Видео © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Инцидент произошёл в конце января в заведении «Радио», где девушка обнаружила своего парня в компании другой женщины. Согласно материалам дела, она вылила пиво на голову мужчине, после чего нанесла удары пустым бокалом сначала ему, а затем его спутнице. В результате второго удара стеклянная кружка разбилась, оставив на лице потерпевшей рубцы, которые, по заключению экспертов, являются неизгладимыми и обезображивают внешность.

