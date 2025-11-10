Россия и США
10 ноября, 12:32

В Екатеринбурге задержали директора магазина, устроившего кровавую расправу над подчинённой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

В Екатеринбурге задержан 27-летний мужчина, устроивший жестокую драку с ножом в квартире на улице Бородина. Об инциденте со ссылкой на правоохранительные органы сообщает URA.ru.

По данным следствия, утром 10 ноября в ходе застолья между подозреваемым и 52-летней хозяйкой квартиры вспыхнула ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина набросился на женщину с ножом. В результате полученных ранений она скончалась на месте. Также телесные повреждения получили двое гостей — мужчина и женщина, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным источника kp.ru, подозреваемым в убийстве является 27-летний директор продуктового магазина. По предварительным данным, жертвой оказалась его подчинённая, она работала кассиром.

Ранее в центре Москвы на Арбате мужчина приехал в ресторан с ножом заступаться за свою девушку, у которой случился конфликт с официантом. Во время разговора на улице он несколько раз пырнул оппонента.

