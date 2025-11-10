Буйный мужчина ранил ножом официанта и прохожего возле ресторана в центре Москвы

На Арбате в центре Москвы мужчина с ножом ранил официанта ресторана и случайного очевидца. О задержании подозреваемого сообщает «Лента.ру».

Как установили правоохранители, инцидент стал развитием конфликта между 19-летней сотрудницей заведения и официантом. Муж девушки, вызванный ею на помощь, приехал и во время уличного разговора нанёс оппоненту несколько ножевых ранений. Вторым пострадавшим стал мужчина, попытавшийся предотвратить драку.

Полицейские оперативно установили и задержали 24-летнего подозреваемого недалеко от метро «Лужники». Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурант взят под стражу.

Ранее в Челябинске 37-летний бездомный 16 раз пырнул ножом 11-летнего подростка на улице. Следователи квалифицировали действия бомжа как покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.