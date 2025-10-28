МВД предупредило о всплеске мошенничества перед «чёрной пятницей»

Перед ноябрьскими распродажами в сети активизировались мошенники, копирующие сайты известных брендов и рассылки крупных маркетплейсов, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, визуально не отличающиеся от официальных площадок, обещают «скидки до 90%» и требуют оплату заказа заранее.

«Поддельные сайты копируют дизайн брендов, используют названия вроде “Black Friday Sale” и агрессивную рекламу в соцсетях, создавая иллюзию выгодных цен», — уточнили в ведомстве.

Часто жертвам приходят фишинговые ссылки на «распродажи» через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведёт на фальшивые формы оплаты, где злоумышленники собирают данные банковских карт.

Кроме того, мошенники устраивают фиктивные «розыгрыши призов» с просьбой оплатить «налог» или «пошлину», а также звонят под видом курьеров, чтобы выманить SMS-коды и получить доступ к банковским счетам.

В период «черной пятницы» и предновогодних распродаж кибермошенничество традиционно растёт. По данным МВД, в 2024 году в России было зафиксировано более 250 тысяч интернет-преступлений, значительная часть которых пришлась на поддельные онлайн-магазины и фишинговые сайты. Эксперты советуют проверять URL перед оплатой, не переходить по ссылкам из сообщений и использовать официальные приложения брендов.